„Ansturm ist enorm“ – Dresdens Friseure öffnen nach Corona-Zwangspause

Das Telefon klingelt ununterbrochen. Friseurmeister Holger Knievel steht mit Visier und Mundschutz hinter einer Scheibe aus Plexiglas, begrüßt seine Kunden – und schreibt in sein dickes Terminbuch. „Der Ansturm ist enorm“, sagt Knievel, der in Dresden einen Salon betreibt.

Nach wochenlanger Corona-Zwangspause dürfen in Sachsen seit Montag knapp 4000 Friseurbetriebe mit rund 20 000 Beschäftigten wieder öffnen. In den vergangenen Wochen hatte der Friseurmeister, der seinen Salon seit 24 Jahren betreibt, nicht nur Existenzangst, sondern auch Sorgen um seine zehn Mitarbeiter, die er in Kurzarbeit schicken musste. „Nun brennen alle darauf, wieder arbeiten zu dürfen.“

„Ballast von der Seele“ gefallen

Schon seit Tagen vergibt Knievel Termine. Wer jetzt anruft, muss mindestens zehn Tage warten. Um den Ansturm zu bewältigen, wurde die Öffnungszeit auf 7 bis 21 Uhr ausgeweitet – auch weil wegen der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln nur an acht Plätzen statt wie sonst üblich an 14 gearbeitet werden darf. Die Kommunikation sei mit Visier und Mundschutz zwar etwas beschwerlich, aber die Wiederöffnung dennoch eine große Erleichterung, so Knievel. Als Sachsens Regierung die Entscheidung am 24. April verkündete, sei

Die Entscheidung zur Wiedereröffnung der Salons sei schwierig gewesen, weil die Virologen zu Recht darauf hingewiesen hätten, dass alle körpernahen Dienstleistungen am gefährlichsten seien, sagt Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD). Die Dienstleistung spiele aber eine Rolle für das seelische und körperliche Wohlbefinden der Menschen. „Die Auflagen sind nicht einfach, aber die Friseure können wieder arbeiten und das zählt“, so Dulig.

Arbeit am Haar unter strengen Auflagen

Voraussetzung für die Wiedereröffnung ist, dass Kunden und Friseure Mundschutz tragen und Arbeitsplätze regelmäßig desinfiziert werden. Umhänge und Mundschutz müssen nach jedem Kunden gewechselt werden. Um den Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten, können weniger Menschen bedient werden. Zwei Prozent mehr verlangt Knievel künftig, um einen Teil der anfallenden Kosten aufzufangen.

„Corona-Aufschlag“ wegen Mehrkosten

„Die Anforderungen an die Hygiene sind enorm und für jeden Salon mit hohen Kosten verbunden“, sagt Beatrice Kade, Geschäftsführerin der Friseurinnung Dresden. Sie geht daher davon aus, dass viele Betriebe einen „Corona-Aufschlag“ erheben. Viele hätten zudem Probleme, Umhänge, Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Bedeckungen in ausreichender Menge zu beschaffen. Um die Mehrkosten aufzufangen, wirbt das Friseurhandwerk laut sächsischem Handwerkstag dafür, den Mehrwertsteuersatz für Schneiden, Föhnen und Co. von 19 auf sieben Prozent zu senken.

Die Öffnung der Friseursalons zählt zu einer Reihe von Lockerungen, mit der Sachsen von dieser Woche an in der Corona-Krise wieder ein Stück zur Normalität zurückkehren will. So dürfen etwa größere Geschäfte wieder öffnen, darunter auch Möbelhäuser, zudem werden Zoos, Bibliotheken, Museen und Spielplätze wieder für Besucher geöffnet. Neben Friseuren dürfen auch Kosmetiker und Fußpfleger ihren Betrieb unter Auflagen wieder aufnehmen.

Keine „gesichtsnahen“ Dienstleistungen

Das stelle sich für die rund 2600 Kosmetikbetriebe mit 7500 Beschäftigten allerdings problematischer dar als bei den Friseuren, so Frank Wetzel vom sächsischen Handwerkstag. Es sei noch unklar, wie die Dienstleistungen praktisch erbracht werden sollen, wenn zunächst auf „gesichtsnahe“ Dienstleistungen verzichtet werden soll.

Auch bei den Friseuren ist Bartpflege oder Augenbrauenzupfen vorerst tabu. Ute Müller, die am Morgen als eine der ersten den Salon von Holger Knievel betritt, ist dennoch glücklich, einen Termin ergattert zu haben. „Ich hatte im März kurz nach dem Lockdown einen Termin, um mich für meinen 70. Geburtstag schick zu machen“, erzählt sie. Beides sei ins Wasser gefallen. Damit die Haare nicht länger grau bleiben, steht nun Waschen, Schneiden und Färben an. Dafür, dass sie nun wieder zum Friseur darf, nimmt sie gern einen Mundschutz in Kauf. „Das ist doch kein Drama.“

