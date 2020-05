CDU-Stadtratsfraktion: Anschlussfähig in viele Richtungen

Dresden

Ein Jahr nach der Kommunalwahl 2019 verliert die CDU-Stadtratsfraktion ihren Vorsitzenden. Jan Donhauser wird Bildungsbürgermeister. Im Februar, als der Pädagoge Donhauser sein Interesse an dem Amt anmeldete, war klar: Die Fraktion braucht einen neuen Vorsitzenden. Weil dieser entweder ins Bürgermeisteramt wechselt oder ihm der Rückhalt fehlt.

Die Bewerbung von Petra Nikolov war mutig, eine Frau in einem Spitzenamt hätte der CDU gut zu Gesicht gestanden. Aber: Das größte Lob für Donhauser formulierte mal ein linker Spitzenpolitiker: Die Christdemokraten, stellte dieser anerkennend fest, würden sich ja intern häufig krachen, aber nach außen immer geschlossen auftreten.

Donhauser hat den Laden zusammengehalten. Er ist kein Lautsprecher, kein Haudrauf, kein Oppositionsführer. Weil er Kommunalpolitik nie im Schema Regierung-Opposition gedacht hat, sondern als Sacharbeit. Eigenschaften, die für ein Bürgermeisteramt prädestinieren und die bei der Abstimmung in der Fraktion den Ausschlag gegeben haben dürften.

Und nun? Die von Wahl zu Wahl geschrumpfte CDU-Fraktion hat ihr inhaltliches Profil noch nicht definiert. Donhauser hat einen Modernisierungsprozess eingeleitet. Christdemokraten nehmen Worte wie „Radfahrersicherheit“ in den Mund oder setzen sich für Blühwiesen ein. Vor zehn Jahren unvorstellbar, heute akzeptierte Praxis in einer Partei, die sich den Problemen einer Großstadt stellen will.

Es geht nicht nur um Infrastruktur und Arbeitsplätze, sondern auch um Mobilität und Klimaschutz. Wenn die CDU die Stadt gestalten will, muss sie anschlussfähig in viele Richtungen werden. Zumal es einen grün-rot-roten Block im Stadtrat nicht mehr gibt. Sondern nur noch drei ehemalige Kooperationspartner, die sich für ihre Projekte Mehrheiten suchen – ohne Rücksicht auf die anderen. Eine Herausforderung für die neue CDU-Fraktionsspitze.

Von Thomas Baumann-Hartwig