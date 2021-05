Dresden

Symbolpolitik war bislang eher eine Domäne des linken Parteienspektrums. Egal ob es um Frieden, Freiheit oder sonst ein globales Problem ging, durfte sich der Stadtrat in der Vergangenheit in schöner Regelmäßigkeit mit Dingen auseinandersetzen, an denen er eh nichts ändern konnte.

Aber erstens diskutiert das Gremium gern und leidenschaftlich, zweitens scheint es in Dresden an echten Problemen zu mangeln und drittens kann es ja nie schaden, mal ein Zeichen zu setzen – wofür oder wogegen auch immer.Nun scheint aber die Dresdner CDU den Spielplatz der Schaufensteranträge besetzen zu wollen. Geht es nach ihr, dann soll sich der Stadtrat mit dem Buttersäure-Anschlag auf das Buchhaus Loschwitz befassen.

Das wird betrieben von der Stadträtin Susanne Dagen (Freie Wähler), die der Neuen Rechten zugerechnet werden darf. Frau Dagen polarisiert und lädt regelmäßig Gesinnungsgenossen in ihren Buchladen ein. Was einerseits ihr gutes Recht ist und andererseits natürlich noch lange kein Grund, ihr die Fensterscheibe einzuschmeißen und Buttersäure hinterherzuwerfen, auf dass der Lesetempel stinke, wie ein Komposthaufen im Hochsommer.Damit ist eigentlich Ende der Debatte.

Erkenntnisgewinn tendiert gegen null

Aber die Union möchte, dass möglichst jeder sich möglichst weit von diesem Anschlag distanzieren möge. Sie möchte damit natürlich die Linken piesacken, denen sie eine klammheimliche Sympathie mit den Steineschmeißern unterstellt. Man darf also gespannt sein, wer im Rat die größten Krokodilstränen heult. Der Erkenntnisgewinn dürfte hart gegen null tendieren.

Ähnlich untauglich ist der CDU-Vorschlag, zur Sanierung des Blauen Wunders einen Förderverein zu gründen. Kann man machen. Wenn man aber sieht, was Fördervereine in Dresden so gestemmt bekommen, dann ist nicht zu erwarten, dass ein erklecklicher Beitrag zu den benötigten 130 Millionen Euro zusammenkommt. Das Dresdner Bürgertum ist bei so etwas zwar gern dabei, hält sich beim Griff in die eigene Brieftasche aber eher vornehm zurück. Millionensummen bringen jedenfalls die wenigsten Vereine auf. Was soll der Quatsch also? Oder ist hier etwa der Wahlkampf losgegangen?

Von Dirk Birgel