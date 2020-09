Dresden

Als vor ziemlich genau einem Jahr, anlässlich des Bauhausjubiläums, im Berliner Radialsystem das Oskar Schlemmer gewidmete „Geometrische Ballett“ von Ursula Sax seine Uraufführung feiern konnte, trug die Dresdner Künstlerin Annette Jahns mit ihrem beeindruckenden Gesang und ihrem performativen Tanz maßgeblich zum Erfolg bei. Schon am nächsten Abend sang sie ihren Part aus der Gasse. Bei der Dresdner Erstaufführung in Hellerau, 14 Tage später, wurde ihr Gesang dann zugespielt. Damit ist ein letztes Tondokument dieser außergewöhnlichen und höchst vielseitigen Künstlerin, deren Karriere als Altistin mit gerundeter, dunkler, warmer und charaktervoller Tongebung in Dresden begann, sie zudem an bedeutende Opernhäuser führte, erhalten.

Körperrad aus „Geometrisches Ballett“ von Ursula Sax. Quelle: André Wirsig André Wirsig

Anzeige

Eine schwere Erkrankung machte schon nach der Berliner Uraufführung im vergangenen Jahr weitere Arbeiten und Auftritte nicht mehr möglich. Nun, in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag dieser Woche, ist Annette Jahns im Alter von 62 Jahren verstorben.

Weitere DNN+ Artikel

Werdegang der Sängerdarstellerin

Annette Jahns wuchs in einer musikalischen Dresdner Familie auf. Die Mutter, Ilse Ludwig, der Vater, Wilfried Jahns, gehörten zum Solistenensemble der Sächsischen Staatsoper. Und die Tochter, nach ihrer Gesangsausbildung an der Dresdner Hochschule für Musik, mit Meisterkursen bei Judith Beckmann, Ute Niss und Theo Adam, wurde zunächst Mitglied des Dresdner Opernstudios, gehörte ab 1986 zum Ensemble der Staatsoper.

Ein Jahr zuvor, zur Eröffnung der wieder aufgebauten Semperoper, beeindruckte sie als „Gedankenstimme“ in der Uraufführung der Oper „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ von Siegfried Matthus.

Als Ensemblemitglied sang sie viele Partien ihres Stimmfaches, wurde von Dirigenten wie Giuseppe Sinopoli gefördert und schätzte die Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Joachim Herz, Peter Konwitschny – oder Ruth Berghaus, in deren legendärer Dresdner Inszenierung der Oper „Elektra“ von Richard Strauss sie mitwirkte.

Madame Butterfly. Quelle: Semperoper Archiv

Schon hier wurde deutlich, was sich später aufgrund Jahns’ spezieller Begabungen endgültig durchsetzte: Es wäre zu einseitig, diese Sängerdarstellerin lediglich im klassischen Repertoire ihres Stimmfaches zu erkennen.

So machte sie schon 1987 im Berliner Theater im Palast mit der Titelpartie der „Bettina“ in der Uraufführung der gleichnamigen Oper von Friedrich Schenker und Karl Mickel auf sich aufmerksam. Wiederum in einer Uraufführung, als Sarah Chatterton in Matthias Pintschers Oper „ Thomas Chatterton“, 1998 an der Semperoper, errang sie überregionale Anerkennung.

Ab 1999 arbeitete Jahns freischaffend. Als Sängerin wurde sie nach Bayreuth zu den Festspielen eingeladen, sie debütierte 2002 bei den Salzburger Festspielen, ein Jahr später an der Scala di Milano, am Pariser Theatre de Chatelet 2005 in Wagners „Der Ring des Nibelungen“ in der Inszenierung von Bob Wilson, mit Christoph Eschenbach am Pult. Weitere Gastspiele führten sie an das Teatro la Fenice in Venedig, an die Oper in Palermo. Sie gastierte mit Konzerten und Liederabenden.

Seit 1985 arbeitete sie auch mit Pina Bausch zusammen, sang und spielte u.a. in deren Choreografie „Orpheus“ die Titelpartie auf internationalen Gastspielen.

Zeit als Opernregisseurin

Bevor sich Annette Jahns aus dem Dresdner Ensemble verabschiedete, hatte sie sich bereits immer stärker als Opernregisseurin einen Namen gemacht, erforschte für sich zudem ein spezielles Feld des genreübergreifenden Musiktheaters auf der kleinen szene der Sächsischen Staatsoper. Da wären ihre Soloabende „Seltsame Kinder“ oder „Orlando“. Ihre szenische und gesangliche Deutung von Franz Schuberts Liederzyklus „Die Winterreise“ bleibt unvergesslich. Hier brachte sie Gesang und Bewegungsspiel in bedrückenden Einklang. Den gefängnisartigen, abstrakten Raum des eigenen Bühnenbildes vermochte sie kraft der Assoziationsbreite ihres künstlerischen Ausdruckes zu durchbrechen. Später überwand sie weitere Grenzen, als sie die Kunst der Performance, etwa beim Festival „Junge Kunst“ in Volkenroda oder bei den Romantischen Herbststürmen auf Schloss Scharfenberg, für sich entdeckte.

Jahns in Winterreise. Quelle: Semperoper Archiv

Sie musizierte mit internationalen Größen der Jazz- und Kunstszene, etwa mit A.R. Penck, am Klavier, mit Jan Heinke und seinen speziellen Instrumenten, mit Helge Leiberg, Conrad Bauer oder Hannes Zerbe.

Dann ging sie konsequent ihren Weg als Regisseurin weiter. An der Semperoper gelang ihr mit Puccinis „Madame Butterfly“ ein zurecht gefeierter, emotionaler Abend. Mit Rossinis „La Cenerentola“ war sie am Münchner Prinzregententheater erfolgreich in einer Inszenierung der Bayerischen Theaterakademie August Everding.

Bald schon zeigte sich bei ihren Inszenierungen ganz unterschiedlicher Opern, etwa an den Landesbühnen Sachsen, am Mittelsächsischen Theater in Freiberg und Döbeln, wie es ihr immer wieder gelingt, Rollenporträts im Einklang mit den Persönlichkeiten der Sängerinnen und Sänger zu entwickeln.

Dies mögen Beispiele sein. Die Liste der Inszenierungen, der Konzerte, der Festivals, der Lehrveranstaltungen, der in letzter Zeit immer beliebteren performativen Formate ist lang. Wer dabei war, wer die Facetten dieser mutigen Künstlerin erlebt hat, wird sie nicht vergessen, vor allem, weil sie so wunderbar Horizonte der Wahrnehmung öffnete, wo man glaubte, längst zu wissen, was zu erwarten sei.

Jahns in Vertrauenssache 1998. Quelle: Semperoper Archiv

Jahns’ letzte große Opernpartie an der Semperoper war 1994 die Titelrolle in Janaceks „Das schlaue Füchslein“ – so wie es der Komponist wünschte, mit einem Mezzosopran besetzt. Sie war – schrieb ein Kritiker – „ein fescher, famos singender Fuchs“.

So vielfältig die Facetten der Sängerdarstellerin, so auch die der Regisseurin mit ihrem ungebrochen mutigen Einsatz für neue Werke und dementsprechenden neuen Formen im Zusammenspiel der Künste. Wie vor fast genau zehn Jahren im Dezember in Hellerau, dem Europäischen Zentrum der Künste, in einer Großproduktion mit dem MDR: die denkwürdige Uraufführung „Der Tod und das Mädchen“, eine Oper von Alfons Zwicker nach dem Roman von Ariel Dorfman – in der Regie von Annette Jahns.

Und so schließt sich hier ein Kreis, wenn nämlich die Stimme Annette Jahns’ im Festspielhaus Hellerau in der Aufnahme ihres letzten Tondokumentes wieder zu hören sein wird, in den Aufführungen „Das geometrische Ballett“ am 18., 19. und 20. Dezember. Dann mit traurigem Nachklang, dankbaren Erinnerungen und auch mit Visionen für die Zukunft musikalischer Gestaltungsformen des grenzüberschreitenden Musiktheaters.

Von Boris Gruhl