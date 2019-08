Dresden

Rund zwei Jahre sind vergangen, seit AnnenMayKantereit zuletzt in Dresden aufspielten. Zeit genug für ein rasantes Anwachsen der Fangemeinde: Das mit 12.000 Zuschauern ausverkaufte Konzert bei den Filmnächten am Samstagabend wurde flugs noch mit einer Zusatzshow versehen. Im Gepäck hatten die Kölner ihr neues Album „ Schlagschatten“, viele bekannte Hits und eine Überraschung im Vorprogramm.

Es ist Samstagabend und das Gelände der Filmnächte am Elbufer platzt aus allen Nähten. Die Fangemeinde von AnnenMayKantereit ist gewachsen seit ihrem letzten Auftritt in der Jungen Garde im September 2017. Dort spielten sie das letzte Konzert ihrer „Alles nix Konkretes“-Tour und wirkten, nun ja: irgendwie lustlos. Trotzdem ist die diesjährige Show nebst Zusatztermin am Sonntag mit 24.000 Fans und zahlreichen auf Carolabrücke und Elbwiesen lümmelnden Zaungästen restlos ausverkauft.

Überraschungsauftritt der Band Kraftklub

Der Sommer hat noch einmal alles aus sich herausgeholt und liefert bestes Open-Air-Wetter, die Stimmung ist super und die Überraschung groß, als um 20.15 Uhr plötzlich fünf in flottes Rot gewandete Herren die Bühne stürmen. „Wir sind Kraftklub“, sagen sie und brettern direkt los. Huch? Wer an einen Scherz der als zweiten Support angekündigten Papooz glaubt, liegt falsch. Selbige mussten ihren Auftritt kurzfristig absagen und weil die Chemnitzer von Kraftklub ohnehin bei der #unteilbar-Demo weilten, sprangen sie kurzfristig in die Bresche und bescherten der begeisterten Meute so ein weiteres unverhofftes Highlight. Schon jetzt ist klar: der Abend kann kaum noch besser werden.

Dank an #unteilbar

Als schließlich die Hauptband mit dem Opener „Marie“ vom aktuellen Album „ Schlagschatten“ loslegt, ist die Stimmung folgerichtig bereits am Überkochen. Auch Sänger Henning May kriegt sich kaum ein vor Freude und tanzt über die Bühne. Spielmüde? Keine Spur dieses Mal. Stattdessen jagt ein Hit den nächsten, bevor May bezugnehmend auf die gehissten Banner mit rechtsradikaler Botschaft zum Konzert von Feine Sahne Fischfilet am Mittwoch einen aufrichtigen Dank an die Organisatoren und Teilnehmer von #unteilbar sowie einen eindringlichen Appell hinterher schießt: „Lasst euch nicht einschüchtern, habt keine Angst und geht zur Landtagswahl am nächsten Sonntag!“

Tränen und Hysterie

Mit „Nicht Nichts ohne Dich“ folgt dann der erste von vielen Gänsehautmomenten. „Hinter klugen Sätzen“ braucht sich die Band nicht verstecken und man hat durchaus den Eindruck, dass „Sieben Jahre“ nach wannauchimmer durchaus Einiges konkreter geworden ist. Oder sein könnte. „Du tanzt nicht mehr wie früher“ ist da ja schonmal ein guter Anfang in Sachen Erkenntnisgewinn. Manche Dinge jedoch ändern sich nie: „Pocahontas“ rührt zu Tränen wie eh und je, „Oft gefragt“ bleibt eines der unangefochtenen Highlights und „Barfuß am Klavier“ gibt’s die erste Zugabe, bevor Henning May im Publikum verschwindet um dort mit „Komm zu mir“ fast eine Massenhysterie auszulösen. Sehr geil war das, AnnenMayKantereit. Die Band hat übrigens angekündigt, bis Februar eine fünfmonatige kreative Pause einzulegen, in der „jeder das machen kann, was er will“ ( Christopher Annen). Man darf gespannt sein, was das für neue Synergien freisetzt und sich schon jetzt auf den nächsten Besuch in Dresden freuen.

Von Kaddi Cutz