Anmeldestart für die Sommeruni der TU Dresden

Schüler, die sich für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) interessieren, können das Studienleben an der TU Dresden in den Sommerferien eine Woche lang kennenlernen. Insgesamt sind dafür zwei Termine virtuell und ein dritter vor Ort geplant. Speziell für Mädchen findet die Sommeruniversität vom 26. bis 30. Juli virtuell statt, für Jungs ist eine virtuelle Veranstaltung vom 9. bis 13. August geplant. Zudem soll eine Projektwoche abhängig von der Corona-Lage vom 16. bis 20. August am Campus stattfinden. Die Veranstaltung vor Ort richtet sich an Schülerinnen und Schüler. Eine Anmeldung für die verschiedenen Termine ist ab sofort möglich.

Die Sommeruniversität ermöglicht Einblicke in Institute und Forschungseinrichtungen, Laborbesichtigungen und kleinere Projektarbeiten. Teilnehmer können sich auch mit Studenten rund ums Studium austauschen. Außerdem stehen Veranstaltungen zu Studienfinanzierung, Wohnen und Bibliotheken auf dem Programm. Abends gibt es die Möglichkeit, gemeinsam Dresden zu entdecken. Der Teilnahmebeitrag beträgt 20 Euro für die virtuelle Variante und 70 Euro für die Woche auf dem Campus.

Die Anmeldung ist bis zum 9. Juli im Internet unter tu-dresden.de/sommeruni möglich.

Von DNN