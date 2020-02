Animations-Film „Sorge 87“ über vietnamesische Vertragsarbeiter in Dresden vorgestellt

Dresden/Werdau

Thanh und Thuy sind ein Jahr auseinander, 27 und 28 Jahre alt. Die beiden Schwestern kommen aus der „Sorge“. Aus einem Plattenbauviertel im sächsischen Werdau, an das sie bis heute mit gemischten Gefühlen denken. Denn mit Nachnamen heißen sie Nguyen – die vietnamesische Variante von „Müller“ oder „Schulze“.

„Ich fühle mich weder als Deutsche noch als Vietnamesin.“

Ihre Eltern kamen 1987 als Vertragsarbeiter in die DDR. Mutter wurde Näherin in Werdau, Vater Elektrofacharbeiter in Leipzig. Und diese Wurzeln in einem 11.000 Kilometer entfernten Land, das sie selbst nur wenig kennen, haben sie hier all die Jahre immer wieder begleitet, ja verfolgt.

Thanh und Thuy Nguyen stellen im "Montagscafé" im Kleinen Haus Dresden ihren Film "Sorge 87" vor. Quelle: Heiko Weckbrodt

Einen Teil ihrer Familiengeschichte haben Thanh und Thuy Nguyen in dem faszinierenden Linoldruck-Animationsfilm „Sorge 87“ verarbeitet. Den haben sie nun samt einer aufwendigen Web-Doku im „Montagscafé“ im Kleinen Haus Dresden vorgestellt – und sind auf andere aus der „zweiten Generation“ gestoßen, die ganz ähnlich fühlen.

Notizen zu „Sorge 87“ Digitalisierte und animierte Linolschnitte, unterlegt mit Interview-Passagen Entstanden als Bachelor-Arbeit an der FH Potsdam Die Webdoku dazu gibt es unter sorge87.de – unter anderem mit weiteren animierten Interviews sowie Dokumenten zum Vertragsarbeiter-Abkommen zwischen der DDR und Vietnam

„Seit sieben Jahren bin ich Passdeutsche“, erzählt Thuy. „Aber ich fühle mich weder als Deutsche noch als Vietnamesin. Ich frage mich selbst immer wieder: Was bin ich? Deutschvietnamesin? Vietnamdeutsche?“

In Frage gestellt und in Schubladen gepresst fühlen sich die hier geborenen Kinder der ehemaligen Vertragsarbeiter vor allem aber durch ihre Mitmenschen. „Da werde ich von Leuten gefragt: Woher kommst Du?“, berichtet eine junge Frau aus dem Montagscafé-Publikum. „Wenn ich dann sage: ,Aus Dresden’, fragen sie: Nein, ich meine: vorher? Dann sage ich: Bautzen. Und dann fragen sie wieder: Nein, deine Wurzeln? Und erst wenn ich sage: Vietnam – dann sind sie zufrieden. Das zwingt einen natürlich, sich immer wieder mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen und die Frage zu stellen: Gehöre ich hierher?“

Der Weg in die DDR war ein Privileg

Sich nirgendwo richtig zugehörig zu fühlen, das Problem kennt auch Nguyen Xuan Thanh Hang. Die 29-jährige Dresdnerin war früher Deutschlehrerin, jetzt unterrichtet sie in Pirna Englisch und Französisch. Sie habe sich für den deutschen Pass entscheiden, aber eigentlich sei die Staatsbürgerschaft egal. „Ich fühle mich vor allem als Dresdnerin“, sagt sie. Und: „Ich habe meine Schüler gern“, sagt sie. „Aber manchmal bekomme ich von ihnen rassistische Begriffe wie Fidschi zu hören.“

Ähnliches hat die Regisseurin Thanh Nguyen in ihrer Heimatstadt erlebt: „Wir haben viel Alltagsrassismus erfahren“, sagt sie. „Lange Zeit wollte ich vor allem eines: nur raus aus Werdau.“ Erst als sie als Studentin nach Berlin zog, habe sie einen Ort gefunden, an dem sie sich zu Hause fühlte, ergänzt Thuy.

Inzwischen sehen die Schwestern die Platte, aus der sie kommen, mit versöhnlicheren Augen – was auch mit „Sorge 87“ zusammenhänge. Und durch die Recherchen und die Arbeit an dem Animationsfilm verstehen sie nun ihre Eltern besser, die nach der Wende in Werdau leben bleiben wollten.

Für Mutter und Vater war der Weg 1987 in die DDR ein Privileg, das nur wenige Landsleute damals bekamen. Obwohl aus dem gleichen Dorf stammend, lernten sie sich erst im „sozialistischen Bruderstaat“ richtig kennen und lieben.

Vertragsarbeiter aus Vietnam Grundlage waren Regierungsabkommen über die Ausbildung und die Arbeit von Vietnamesen in der DDR. Beide Seiten hatten ein starkes Interesse an den Abkommen: Die DDR brauchte Arbeitskräfte, während Vietnam durch die Kriege mit den USA, Kambodscha und China sowie das Handelsembargo wirtschaftlich am Boden lag. Die Regierung in Hanoi benötigte für den Wiederaufbau Know-how, qualifizierte Fachleute und andere „Bruderhilfe“ anderer sozialistischer Länder. Die Richtlinie zum 2. Abkommen von 1980 regelte den Einsatz recht detailliert. Dazu gehörten beispielsweise die Befristung der Arbeitsverträge auf fünf Jahre, die Sprach- und Berufsqualifizierung, Kindergeld, Urlaubsansprüche, Reisekostenbeihilfen, zollfreie Pakete, die Freistellung zum Tetfest und andere Bestimmungen für die Vertragsarbeiter. Konkret in der Textilindustrie in Werdau bekamen vietnamesische Vertragsarbeiter laut Zeitzeugen rund 1400 bis 1500 Ost-Mark pro Monat, was für DDR-Verhältnisse ein guter Verdienst war. Davon mussten die Vertragsarbeiter einen sogenannten „Lohntransfer“ an die Heimatregierung abführen. Diese Abgabequote betrug bei Vietnamesen zwölf Prozent. Vertragsarbeiter mussten in Wohnheimen leben. Kontakte zwischen Vertragsarbeitern und Einheimischen waren zwar nicht verboten, wurden von Partei und Staat aber auch nicht gefördert. Viele vietnamesische Vertragsarbeiter investierten ihren Lohn in Mopeds, mechanische Nähmaschinen, Fahrräder, aber auch Seife und Zucker, die sie nach Hause sandten – als Unterstützung für die Familie daheim und als Grundstock für einen späteren Neuanfang in Vietnam. Vertragsarbeiterinnen, die schwanger wurden, schob die DDR erbarmungslos ab. Viele vietnamesische Textilarbeiterinnen verdienten sich ein Zubrot, indem sie modische Hosen für DDR-Jugendliche nähten. Zeitweise lebten laut unterschiedlichen Angaben bis zu 60 000 oder 70 000 vietnamesische Vertragsarbeiter in der DDR, darunter etwa 11 000 im Raum Dresden.

Was als Arbeitsaufenthalt für fünf Jahre gedacht war, wurde für beide zum Ort, in dem sie bleiben wollten – so sehr, dass sich die Mutter zeitweise sogar als „Illegale“ hier versteckte, bis sie eine Aufenthaltserlaubnis bekam. Thanh: „ Werdau ist ihre kleine Blase, in der sie leben bleiben wollen.“

Weitere Montagscafés über „Migration in der DDR“, zum Beispiel über Vertragsarbeiter aus Mosambique, plant das Staatsschauspiel ab April.

Lesen Sie auch:

• Dresdner Hoteliers und Wirte suchen Fachkräfte in Vietnam

Von Heiko Weckbrodt