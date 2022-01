Dresden

„Es fiel ihm schwer, sich an die Regeln zu halten“, sagte am Mittwoch ein Mitarbeiter einer Jugendeinrichtung im Dresdner Landgericht. Mit „er“ meint er Sanna F., der sich wegen versuchten Totschlags verantworten muss. Der Gambier soll am 21. April den Chef der Einrichtung attackiert und verletzt haben.

Laut Anklage bedrohte er den Mann in ei­nem Projekt für unbegleitete Jugendliche in Niederwartha zunächst verbal, dann mit einer mittels Deospray und Feuerzeug erzeugten Stichflamme, und versuchte schließlich, dem 45-Jährigen mit einer Schere in den Bauch zu stechen.

In dem Gerangel gingen beide zu Boden. Sanna F. stieß weiter mit der Schere in Richtung Oberkörper des Mannes, was der abwehren konnte. Dann stieß der Angeklagte den 45-Jährigen mit Wucht in ein Bad, der prallte mit dem Rücken gegen das Toilettenbecken. Mitarbeiter überwältigten den Gambier schließlich.

Der Angeklagte schweigt und macht keine Angaben. Auslöser für die Attacke war wohl die Ankündigung des Chefs, dass der Angeklagte mit Erreichen des 18. Lebensjahrs die Einrichtung verlassen und woanders untergebracht werden sollte. Was dem nicht gefiel. Wie sich später herausstellte, machte der Gambier wohl falsche Angaben zu seinem Alter und ist wesentlich älter. Dem Gericht liegen verschiedene Geburtsdaten vor: 22. Juni 1995 und 22. Dezember 2002.

Laut der Aussage des Mitar­beiters hielt sich Sanna F. nicht an die Regeln, nahm dessen Kollegen nicht ernst und war vor allem gegenüber dem weiblichen Personal ziemlich aggressiv. „Die Geldauszahlung war für die Frauen in der Teamleitung schon sehr nervig. Die hatten Angst vor ihm.“

Der Angeklagte wurde nach der Tat in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. We­gen einer psychischen Erkrankung sei davon auszugehen, dass der Verdächtige die Tat im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen habe, so die Staatsanwaltschaft. Zunächst sind vier weitere Verhandlungstage angesetzt.

