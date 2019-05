Dresden

Im Fall um den im Amtsgericht zusammengeschlagenen Jugendamtsleiter Claus Lippmann sind am Montag die Plädoyers gehalten worden. Die Staatsanwaltschaft forderte für den Angeklagten Dr. Torsten K. eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten. Diese könne wegen fehlender positiver Sozial- und Kriminalprognose nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden.

Sicherheitsgefühl der Allgemeinheit beeinträchtigt

„Sie haben mit einem hohen Gewaltpotential reagiert und haben kein Schuldbewusstsein, auch wenn Sie sich entschuldigt haben. Sie sind immer noch der Meinung, dass eigentlich Sie das Opfer sind“, erklärte die Staatsanwältin. Sie kritisierte nicht nur das brutale Vorgehen gegen den Amtsleiter, sondern auch, dass dieser als Zeuge in einem Gerichtsgebäude attackiert wurde, was das Sicherheitsgefühl der Allgemeinheit beeinträchtigt hätte.

Der Verteidiger plädierte auf elf Monate mit Bewährung. Er hob das Geständnis seines Mandanten und den Umstand, dass der nicht vorbestraft sei, hervor. Zudem habe er sich in einer emotional sehr angespannten Situation befunden. Laut Gutachten war der Angeklagte aber voll schuldfähig.

Urteil wird am Dienstag gesprochen

Dr. Torsten K. hatte den Leiter des Jugendamtes zunächst per E-Mail beleidigt und bedroht und dann vor der Verhandlung im Amtsgericht zusammengeschlagen. Der Tat war ein jahrelanger Streit mit seiner Lebensgefährtin um das Umgangsrecht für die beiden gemeinsamen Töchter vorausgegangen. Es gab unzählige Gerichtsverhandlungen, bei denen sich der Angeklagte nach eigenen Worten übergangen und zurückgesetzt gefühlt hat. Seinen Frust ließ er dann an Claus Lippmann aus. Am Dienstag wird das Urteil gesprochen.

Von Monika Löffler