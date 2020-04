Dresden

Wenn der Tag im Homeoffice oder an der Supermarktkasse vorbei ist, die Kinder versorgt sind und endlich die Zeit für einen selbst beginnt, greifen viele zum Buch. Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) will die Leselust unterstützen und versendet kostenfrei bis zu drei Veröffentlichungen zu Themen der politischen Bildung, Politik und Geschichte an Interessierte in Sachsen.

Angebote auch für Kinder ab zehn Jahren

Dabei kann zwischen rund 200 Publikationen gewählt werden. Darunter sind die Themen Recht und Verfassung, Werte, Extremismus und Gewalt, Geschichte oder Wirtschaft, Umwelt und Soziales. So schildert beispielsweise der britische Historiker Adam Tooze in seinem Buch „Crashed. Wie zehn Jahre Finanzkrise die Welt verändert haben“ die Ursachen der Weltfinanzkrise 2007, wie sie die Stabilität Europas ins Wanken und Populisten an die Macht brachte. Rüdiger Barth und Hauke Friederichs beschreiben in „Die Totengräber. Der letzte Winter der Weimarer Republik“ die dramatischen Ereignisse des Winters 1932/33, die dazu führten, dass Adolf Hitler Reichskanzler wurde und Deutschland in die Diktatur führte.

Wer sich lieber mit aktuellen Themen wie der Globalisierung beschäftigen möchte, kann sich Wolfgang Korns Recherche zur weltweiten Herstellungskette eines außergewöhnlichen Paars Laufschuhe bestellen. In „Lauf um dein Leben. Die Weltreise der Sneakers“ deckt der Reporter auf, wie der Kampf um Rohstoffe und billige Produktionsweisen den komplexen Welthandel bestimmen. Auch für Kinder ab etwa zehn Jahren gibt es passende Veröffentlichungen, die bestellt werden können. Hier hat die SLpB „Dein Sachsen. Das Land und seine Verfassung“ und das „Länderpuzzle Sachsen“ zur Auswahl.

Das Länderpuzzle Sachsen. Quelle: PR

Weitere Titel finden Interessierte unter shop.slpb.de. Bestellungen nimmt die Landeszentrale formlos unter Angabe von Bestellnummern oder Kurztitel und Postadresse an die Adresse publikationen@slpb.smk.sachsen.de entgegen, per Fax unter 0351-85318 55 oder per Brief an Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, Schützenhofstr. 36, 01129 Dresden. Der Versand erfolgt ausschließlich in Sachsen. Ein persönlicher Besuch im Bücherzentrum der SLpB ist aufgrund der Coronakrise derzeit nicht möglich, das Zentrum hat geschlossen.

Von DNN