Schollbach gewinnt Machtkampf in der Linke-Fraktion in Dresden

André Schollbach bleibt Vorsitzender der Stadtratsfraktion Die Linke. Das klingt wenig überraschend, aber hinter den Kulissen hatte es in der Linke-Fraktion einen monatelangen Machtkampf gegeben. 2019 neu in den Stadtrat gewählte Stadträte sollen nach DNN-Informationen eine Doppelspitze gefordert haben, Kritik an dem späten Wahltermin des Fraktionsvorstandes wurde nach außen getragen.

Letztlich geht Schollbach gestärkt aus dem Machtkampf hervor – er trat ohne Gegenkandidaten an und erhielt neun von zwölf Stimmen. Die langjährige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Margot Gaitzsch stellte sich dagegen nicht wieder zur Wahl. Mit der Bildungspolitikerin Anja Apel wird eine langgediente Stadträtin neue stellvertretende Fraktionsvorsitzende, sie kam auf acht Stimmen.

Schnittmengen mit SPD und Grünen

„Als eine der großen Fraktionen in Dresden hat Die Linke einen Gestaltungsanspruch. Wir wollen weiterhin maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Landeshauptstadt nehmen. Dabei sehen wir insbesondere Schnittmengen mit SPD und Grünen, sind aber auch mit den anderen demokratischen Fraktionen im Gespräch, um Mehrheiten für unsere Vorhaben zu gewinnen“, erklärte Schollbach.

Die Linke werde die Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2022 verstärkt in ihren Fokus nehmen und hierfür ihren Gestaltungsanspruch formulieren, kündigte der Fraktionsvorsitzende an. Aktuell komme es darauf an, dass die Bewältigung der Coronakrise nicht auf dem Rücken der kleinen Leute erfolge.

Auch der frühere Linke-Stadtvorsitzende Tilo Kießling hat sich aus dem Fraktionsvorstand zurückgezogen. Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wählte die Fraktion Katharina Hanser, Pia Barkow und Magnus Hecht.

Von Thomas Baumann-Hartwig