Dresden

Die schulfreie Zeit nutzt die Stadt für größere Bauarbeiten an vielen Schulen. In der allgemeinen Werterhaltung des Schulverwaltungsamtes sind für die Unterhaltung und Instandhaltung von Schulgebäuden und Freianlagen insgesamt 13,7 Millionen Euro in diesem Jahr eingestellt. Davon werden 1,14 Millionen Euro an das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft zur Pflege der Grünanlagen, Sportflächen und Dachbegrünungen abgestellt. Rund drei Millionen Euro sind für laufende Verträge (Wartungsverträge für Anlagen und anderes) eingeplant.

Priorität hat das Abstellen der sicherheitsrelevanten Mängel, die bei den laufenden Begehungen durch Brand- und Katastrophenschutzamt, Arbeitssicherheit sowie Unfallkasse festgestellt wurden. Weiterhin werden zu Beginn eines Jahres Werterhaltungsmaßnahmen für das laufende Jahr mit den Schulleitungen abgestimmt. Hier können selbstverständlich neben baulich notwendigen Werterhaltungsmaßnahmen auch Wünsche geäußert werden. Diese Wünsche werden dann entsprechend des zur Verfügung stehenden Budgets geprüft und gegebenenfalls berücksichtigt.

Grundsätzlich werden vor allem größere Maßnahmen in der Werterhaltung so durchgeführt, dass in einem Jahr die Planung und im Folgejahr dann die Ausführung erfolgt. Bereits in der Planungsphase fallen massive Kosten an, so dass große Maßnahmen immer in Jahresscheiben aufgeteilt werden müssen, um im laufenden Jahr auch für Wartungen, Reparaturen sowie kleinere Werterhaltungsmaßnahmen oder auch Havarien flexibel zu bleiben, heißt es bei der Stadt zum Ablauf der Arbeiten und zur Auswahl der Schulen, an denen gebaut wird.

Instandhaltung an Schulen

Größere Instandhaltungsarbeiten in den Sommerferien lässt die Stadt an folgenden Schulen erledigen:

Oberschule Cossebaude.Erneuerung der Sanitäranlagen. Derzeitige Kosten inklusive Fördermittel: 840 000 Euro. Ausführung Sommerferien 2019

65. Grundschule. Sanierung der Außentreppen. Gesamtkosten: 96 000 Euro. Ausführung Sommerferien.

BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung. Abriss der Ausbildungshalle (ehem. Kuhstall), einschließlich Fundamente und Versorgungsleitungen. Gesamtkosten: 78 000 Euro. Ausführung seit Beginn Sommerferien.

Erich-Kästner-Schule Dresden. Malerarbeiten im Schulhaus der Förderschule mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Gesamtkosten: 50 000 Euro. Ausführung Sommerferien

95. Grundschule. Erneuerung der Bodenbeläge. Gesamtkosten: rund 50 000 EUR. Ausführung läuft.

41. Grundschule. Sanierung von Feuchteschäden. Gesamtkosten: 35 000 EUR, Ausführung Sommerferien 2019, Abschluss voraussichtlich in der ersten Schulwoche.

Gymnasium LEO. Erneuerung/Sanierung einer Eingangstreppe, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten sowie Austausch einzelner Fenster am Standort Berthelsdorfer Weg. Voraussichtliche Gesamtkosten: etwa 50 000 Euro. Ausführung Sommerferien 2019.

Werterhaltungsmaßnahmen unter der Wertgrenze von 10 000 EUR werden von der Stadt nicht separat ausgewiesen, da an zahlreichen Standorten Kleinstmaßnahmen durchgeführt werden.

Weiterhin sind in Planung:

116. Oberschule. Erneuerung der Außentüren. Gesamtkosten: 137.000 Euro. Ausführung Oktober 2019. Planung zur Erneuerung der Bodenbeläge, Gesamtkosten voraussichtlich 80 000 Euro. Ausführung voraussichtlich 2020.

16. Grundschule. Aufstellung eines Lagercontainers für die Küche (Anforderungen Lebensmittelüberwachungsamt). Gesamtkosten etwa 50 000 Euro. Ausführung bis Ende des Jahres.

59. Grundschule. Planung zur Erneuerung der Bodenbeläge sowie Malerarbeiten in Gängen und Treppenhäusern. Kosten werden derzeit ermittelt, geschätzt 100 000 Euro, Ausführung voraussichtlich 2020.

Von Ingolf Pleil