An diesen 21 Plätzen sollen neue öffentliche Grillplätze entstehen

Im Dresdner Stadtgebiet sollen 21 neue öffentliche Grillplätze errichtet werden. Eine Liste mit den einzelnen Standorten hat Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/Die Grünen) jetzt dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Das Thema ist für die Stadtratssitzung am 26. März vorgesehen.

Initiative von Linken und SPD

Der Stadtrat hatte im März 2018 auf Initiative von SPD und Linkendie Verwaltung damit beauftragt, innerhalb von drei Monaten 21 Standorte für öffentliche Grillplätze vorzuschlagen. Es gehe darum, mehr öffentliche Orte nachbarschaftlicher Begegnung zu schaffen, hatten die Fraktionen erklärt. Die Grünen sahen die Thematik zurückhaltender und enthielten sich der Stimme.

Stadtbezirke und Ortschaften sind mit im Boot

Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft aus dem Ressort von Jähnigen übernahm die Recherche und identifizierte 21 geeignete Standorte. Da mittlerweile die Stadtbezirksverfassung mit weitreichenden Kompetenzen für die Stadtbezirke eingeführt wurde, obliegt die Einrichtung der Grillplätze jetzt nicht mehr dem Geschäftsbereich Umwelt im Rathaus, sondern den Stadtbezirken und Ortschaften.

5000 Euro Anschaffungskosten

Jähnigen geht von einmaligen Kosten in Höhe von 5000 Euro für einen öffentlichen Grillplatz aus. Neben der Befestigung der Fläche und einem stabilen, mehrsprachigen Schild müssten auch Papierkörbe und Tonnen für die heiße Asche sowie Bänke angeschafft werden. Optional könnten auch ein fest installierter Grill für 2000 Euro, zusätzliche Bänke zum Stückpreis von 400 Euro oder gestalterische Elemente wie Abgrenzungen und Gehölze ab 500 Euro zum Einsatz kommen. Diese Kosten müssten die Stadtbezirke und Ortschaften aus ihrem Etat tragen.

Die jährlichen Unterhalts- und Reinigungskosten für einen Grillplatz beziffert Jähnigen mit rund 1000 Euro. Auch für diese Kosten müssten die Stadtbezirke und Ortschaften aufkommen. Diesen stünde es frei, in eigener Zuständigkeit weitere Flächen für öffentliche Grillplätze auszuweisen.

Komplexe rechtliche Rahmenbedingungen

Jähnigen weist auf komplexe rechtliche Rahmenbedingungen für die Einrichtung eines Grillplatzes hin. So müssten Behörden, Eigentümer und Nachbarn in die Planungen einbezogen werden. Deshalb sei auch noch nicht sicher, ob an allen 21 vorgeschlagenen Stellen tatsächlich ein Grillplatz errichtet werden könne. „Die endgültige Antwort bleibt der Objektplanung vorbehalten“, so die Umweltbürgermeisterin.

Anwohner äußern Bedenken

Grillplätze stoßen nicht überall auf Begeisterung bei Anliegern und Anwohnern. So hatten Bewohner der Häuser rund um den Sternplatz bereits mehrfach Bedenken gegen einen Grillplatz geäußert. Dieser soll auf der neu gestalteten Grünfläche errichtet werden.

Generelles öffentliches Grillen nicht möglich

Weil viele Belange zu berücksichtigen sind, ist laut Jähnigen eine generelle Erlaubnis für öffentliches Grillen im Stadtgebiet nicht möglich. Dies sollte laut dem Beschluss von 2018 von der Verwaltung geprüft werden. Die Vorlage soll im Umweltausschuss beraten werden, bevor sie dem Stadtrat vorgelegt wird.

Hier sollen neue Grillplätze entstehen (in Klammern der Stadtbezirk/die Ortschaft):

1 Ebertplatz (Löbtau); 2 Toeplerpark (Tolkewitz); 3 Ecke Tharandter Straße / Würzburger Straße ( Plauen); 4 Gehestraße (Pieschen); 5 Elberadweg zwischen Marienbrücke und Jugendschiff (Neustadt), 6 Alaunpark (Neustadt); 7 Klotzscher Straße Bolzplatz (Langebrück), 8 Briesnitzer Park Labyrinth /Werkstatt TJG (Cotta); 9 Fläche am Gorbitzer Park (Gorbitz); 10 Kleingartenpark Strehlen ( Strehlen); 11 Hugo-Bürkner-Park ( Strehlen); 12 Zschierener Elbstraße (Zschieren); 13 Blaues Band Geberbach, Altelbarm 1, ( Leuben); 14 Blaues Band Geberbach, Altelbarm 2, Leuben; 15 Elbwiesen (Altstadt); 16 Lagerfeuerstelle am Körnerweg / Diakonissenweg (Neustadt); 17 Alter Bahndamm zwischen Schönfeld und Eschdorf/Schullwitz (Schönfeld-Weißig); 18 Sternplatz (Altstadt); 19 Badstraße, Festwiese am Bürgerhaus (Langebrück); 20 Südpark 1 ( Plauen); 21 Projekt Südpark 2 ( Plauen).

