Dresden

Dirk Schneeberg ist die Freude deutlich anzusehen. „Das Gartengeschoss ist wirklich eine Perle“, sagt der Leiter der Kita an der Grumbacher Straße in Löbtau. Die Sanierung der Kindereinrichtung steht kurz vor dem Abschluss. Sie hat deutlich länger gedauert und ist erheblich teurer geworden.

Morast im Garten freut nur die Kinder

Als Umweltminister Thomas Schmidt ( CDU) im Januar 2017 den Fördermittelbescheid des Landes in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro überbrachte, sollten noch insgesamt 1,7 Millionen Euro für die Sanierung der Kita im laufenden Betrieb reichen. Doch daraus wurde nichts. Als die Arbeiten anfingen, kamen deutlich größere Schäden zum Vorschein. Die Kinder mussten ab Anfang 2018 doch in eine Auslagerungskita an der Weinbergstraße 2.

Beim Ministerbesuch waren ihre Stiefel noch eindrucksvoll im Empfangsraum drapiert worden. Das Kellergeschoss war so marode, dass es nicht mehr für die Garderobe genutzt werden konnte. Das Kita-Gebäude steht praktisch in einem Trog, der Eingang zur Grumbacher Straße ist eine Etage höher als der Ausgang zur Freianlage im Untergeschoss. Darin steckte auch das Problem.

Bei Regen versank das Außengelände regelmäßig im Morast. „Das war für die Kinder schön, aber für die Eltern nicht so sehr“, erinnert sich Schneeberg an den Matsch, der seine Spuren nicht nur an den Stiefeln hinterließ. Die Feuchtigkeit machte auch am 1954 errichteten Gebäude nicht halt, Risse in der Bodenplatte ließen dem Wasser freie Bahn. Schimmel machte sich breit. Gesperrt wurde das Untergeschoss aber schließlich für die Kinder aufgrund der Radonbelastung.

Nach zahlreichen Teilsanierungen war nun ein grundsätzlicher Durchgang notwendig, der am Ende 4,5 Millionen Euro kostete. Die Bodenplatte wurde abgedichtet, es entstanden Räumlichkeiten unter anderem für Garderoben, Kinderrestaurant und Kinderküche im Kellerbereich. Daraus machte das Architektenbüro um Michael Stuhr nicht zuletzt mit der Farbgestaltung ein echtes Gartengeschoss. Hier bleiben künftig auch die Stiefel, wenn die Kinder aus dem völlig umgestalteten Außenbereich ins Haus kommen. „Die Spielgeräte waren desolat“, erklärte Landschaftsarchitektin Barbara Eichstädt-Lobers.

Licht, Luft und Leichtigkeit

Auch in den oberen Geschossen ist nun alles hell und geräumig, für die Kinder gibt es mehr Platz und moderne Sanitäranlagen. Zu den Kostentreibern zählt allerdings auch die Tür zur Rettungstreppe, die für die Betriebserlaubnis etwa 30 Zentimeter breiter sein musste als zuvor.

Auch die 16 Erzieherinnen, die in der Kita arbeiten, haben nun bessere Arbeitsbedingungen. Schließlich schlucken die neuen Akustikdecken eine Menge Lärm. „Das ist ein ganz deutlicher Unterschied“, vergleicht es Kita-Leiter Schneeberg mit dem Auslagerungsgebäude und dem früheren Zustand. Licht, Luft und Leichtigkeit passten jetzt ganz wunderbar zum Konzept seiner Kita, fügte er hinzu.

Die Einrichtung gehört zum „Handlungsprogramm Aufwachsen in sozialer Verantwortung“, mit dem die Stadt Kitas in sozialen Brennpunkten der Stadt besser ausstattet. Deshalb gehört zum Team auch eine Sozialpädagogin. Laut Schneeberg haben etwa 30 Prozent der Kinder ausländische Wurzeln. Abgesehen von Australien und der Antarktis kommen sie von allen Kontinenten der Welt. „Ein Kind ist ein Kind“, sagt Schneeberg, „ganz unabhängig von ökonomischer, sozialer oder geografischer Herkunft“. Alle würden gleich behandelt, entscheidend sei nur die Frage, was das jeweilige Kind gerade braucht. Nach dem jetzt anstehenden Umzug dreht sich darum ab 5. August auch alles wieder an der Grumbacher Straße.

Von Ingolf Pleil