Dresden

Die Würfel sind gefallen. Die Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG (WiD) hat sich durchgesetzt. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft soll nach den Vorstellungen der Verwaltung Gebäude und Grundstücke des früheren Feierabendheims „ Anton Saefkow“ an der Bürgerwiese erhalten.

In den drei Gebäuden können nach grober Schätzung der WiD 132 Sozialwohnungen entstehen – 44 pro Haus. Die Bausubstanz der 1960 errichteten Gebäude ist solide, die Mittelgangerschließung eignet sich ideal für Wohnungen. Es wäre das erste Mal, dass die WiD keine neuen Wohnungen baut, sondern Bestandsgebäude saniert.

Kita statt Grundschule

Auf die Grundstücke hatte auch Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) ein Auge geworfen. Im Stadtbezirk Altstadt fehlen Grundschulplätze, der Standort wäre für den Neubau einer Grundschule prinzipiell geeignet. Allerdings wäre es wenig nachhaltig, sanierungsfähige Wohngebäude abzureißen, um eine Schule zu errichten. Auf der anderen Seite hat die Nähe zur 10. Grundschule und zum Gymnasium Bürgerwiese durchaus ihren Reiz.

Vorjohann erhält immerhin eine vierte Teilfläche auf dem Grundstück. Auf dem Gelände an der Dore-Hoyer-Straße soll der Ersatzneubau für die Kindertagesstätte Reicker Straße 30 entstehen, erklärte die Verwaltung jetzt im Stadtbezirksbeirat Altstadt. Die 1970 eröffnete Kindertagesstätte benötige ein neues Gebäude.

Die Stadt hatte 1998 für die Grundstücke und die drei Gebäude an der Bürgerwiese Erbbaurechte an den Heimbetreiber Alloheim vergeben. Der Vertrag läuft noch bis Ende 2049. Alloheim will aber vorzeitig aussteigen.

Der Stadtbezirksbeirat stimmte der Aufhebung der Erbbaurechte und der Übertragung der Grundstücke an die WiD sowie den Eigenbetrieb Kindertagesstätten mit großer Mehrheit zu. Das letzte Wort bei dieser Thematik hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau am Mittwoch.

Von Thomas Baumann-Hartwig