Seit Mai ist Robert Franke doppelter Amtsleiter in Dresden. Neben dem Amt für Wirtschaftsförderung hat er kommissarisch die Verantwortung fürs Straßen- und Tiefbauamt übernommen. Im DNN-Interview sagt er, was er dort vorhat, was er beim Handyparken ändern will und wo in der Innenstadt ein Straßentunnel eine gute Idee wäre.