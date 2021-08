Amtsgericht Dresden verurteilt 42-Jährigen, der seine Frau schlug

Dresden

Vitalie L. stand am Dienstag wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht. Der gebürtige Moldawier soll an einem Februarabend seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung geschlagen haben – vor den Augen der Kinder. Die mussten zusehen, wie ihre Mama zu Boden ging. Dem Angeklagten war das alles ziemlich egal. Kein Wort darüber, keine Entschuldigung. Ihn ärgerte etwas ganz anderes, darüber war er sehr wütend und schimpfte während der ganzen Verhandlung.

Die Polizei hatte ihn nach der Tat der Wohnung verwiesen, er durfte erst am nächsten Tag zurück. „Aber die Beamten haben sich nicht darum gekümmert, wo ich schlafen kann. Ist das so üblich, dass man mich einfach draußen stehen lässt? Es war ja kalt!“ War es, aber die Polizei ist nicht die Heilsarmee und er war mit der Attacke auf seine Frau selbst schuld am Rausschmiss.

Polizistin: „Wer schlägt, der geht“

Man konnte sie nicht mit ihm allein lassen. Der 42-Jährige beharrte darauf, dass ihm die Polizei eine Unterkunft hätte besorgen müssen, da eine Übernachtung in einem Hotel oder bei Freunden wegen Corona nicht möglich gewesen sei.

Stimmt, da gab es Auflagen, die galten aber auch für abendliches Saufen von mehreren Personen in einer Wohnung – und das sah er nicht so eng. „Wer schlägt, der geht, das ist nun einmal so“, brachte es eine Polizeibeamtin auf den Punkt.

Die Eheleute L. leben heute getrennt – sie will die Scheidung. Jeder ist auf den anderen sauer, beide waren wohl mit ihrem Leben nicht zufrieden. Im Laufe der Jahre hatte sich da einiges angestaut, was sich an jenem Abend entlud: Er kam nicht nach Hause, sondern trank mit Freunden, sie rief mehrmals an, er vertröstete sie immer wieder. Als er dann mit den Kumpels in die Wohnung kam, schimpfte sie über ihn, er brüllte rum und schlug zweimal zu. Das bestätigte ein Freund von ihm.

„Er hat schon immer Probleme gemacht, aber er hat mich vorher nie geschlagen“, sagte sie. Der Ausraster kostet Vitalie L. 60 Tagessätze à 30 Euro. Er nahm das Urteil an.

Von Monika Löffler