Amtsgericht Dresden verhängt Haftstrafe für hartnäckigen Kabeldieb

Dresden

Manuel S. war seit Sommer 2018 zwar arbeitslos gemeldet, aber ständig auf Baustellen unterwegs – nicht um zu arbeiten, sondern um zu klauen. Deshalb stand der 33-Jährige am Mittwoch vor dem Amtsrichter. Der Staatsanwalt hatte ganz schön was vorzulesen.

Wenn der Angeklagte mit Trennschleifer und Metallsäge loszog, fehlte anschließend meist etwas – Werkzeuge, Maschinen, Kupferschienen, Metallschrott und vor allem Kabel aller Art. So montierte er auf einer Baustelle an der Mommsenstraße zwei Stromkabel von einem Kran ab. Die Bauarbeiter hatten deswegen am Morgen darauf ungewollt Pause.

Von Polizisten und Bauarbeitern erwischt

Das Diebesgut transportierte Manuel S. oft mit dem Fahrrad ab – links und rechts am Lenker eine Einkaufstasche. Einmal fiel er so Polizisten auf, als er auf einem Radweg in der falschen Richtung fuhr. Pech gehabt.

Die Beamte wurden auch stutzig als ein Licht über die Hauptallee im Großen Garten huschte. Sie entdeckten den Angeklagten, wie er sich dort mit der Taschenlampe eine Baustelle genauer ansah. Im August dieses Jahres ging dann auf einer Baustelle an der Bergstraße ein Rauchmelder los, als Manuel S. 50 Meter Starkstromkabel gekappt hatte und diese in handliche Stücke zerteilten wollte. Bauarbeiter hielten ihn fest.

Der Angeklagte räumte die Taten ein. Er habe die geklauten Sachen verkauft, um sich so seinen Leben und vor allem seinen Crystalkonsum zu finanzieren. „Ich bezeichne mich nicht als abhängig“, erklärte er dennoch. Für zwei Jahre und vier Monate schickte ihn der Richter ins Gefängnis. In das Urteil wurde eine andere Entscheidung des Amtsgerichts mit einbezogen. Manuel S. ist erheblich vorbestraft und saß schon Jahre in Haft. „Es ist im Nachhinein dumm gewesen“ erklärte er.

Von Monika Löffler