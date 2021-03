Amtsgericht Dresden erteilt teure Lehrstunde

Dresden

„Ist das, was ich sage, so unverständlich“, fragte Richter Ralph Schamber am Mittwoch den Angeklagten. Nein war es nicht – nur müsste Philipp K. andere mal ausreden lassen, ihnen zuhören, nachdenken und nicht sofort reinquatschen. Das fällt dem 36-Jährigen schwer. Er ist eher der „Hoppla-jetzt-komm-ich-Typ“, der allen die Welt erklärt. Nur hat er mit seinem Motto – erst agieren, dann denken – Schiffbruch erlitten, deshalb hatte er auch den Termin am Amtsgericht.

Studentin drangsaliert

Anklagepunkt 1.: Er soll als Weisungsberechtigter eines Catering-Unternehmens einer Studentin, die jobbte, den Platz an der Fritteuse und Arbeiten mit Chlorreiniger zugewiesen haben, obwohl sie ihn um andere Arbeit gebeten hatte, weil sich dadurch ihr Asthmaproblem verschlechterte. „Er wollte mir das einfach nicht glauben“, sagte sie.

Stimmt nicht, konterte der Angeklagte. Zudem habe er nur einer Bekannten geholfen, er sei dort nicht angestellt und deshalb auch nicht weisungsberechtigt gewesen. Stimmt, war er nicht, aber er hat sich so benommen. Für die Studentin war er einer der Chefs, der die Arbeit einteilte.

Die Staatsanwaltschaft hatte dies übrigens als Körperverletzung angeklagt. Der Richter befand jedoch, dass das juristisch problematisch sei. Einwandfrei nachweisbar war der zweite Vorwurf: üble Beleidigungen, die der Angeklagte der Studentin im Chat schickte. Das gestand er auch: „Schlechten Tag gehabt.“

Mann geschubst

Dritter Vorwurf: Am Neujahrstag 2020 solle er einen jungen Mann per Faustschlag zu Boden gestreckt haben. Grund: Der 39-Jährige hatte am Benz des Angeklagten Zettel angeklebt: „Auto bitte wegfahren. Müssen in 2 Stunden weg“. Er habe sich über die Klebestreifen auf der Windschutzscheibe geärgert, erklärte Philipp K. und er habe nur geschubst und nicht geschlagen. Dafür präsentierte er einen zweifelhaften Zeugen. Dass er mit seinem Auto die Ausfahrt des Nachbarhauses blockierte, so das keiner weg konnte, war für ihn nicht so schlimm. Den Wagen fuhr er erst weg, als die Polizei anrückte.

Alles sinnlose Aktionen, die jetzt teuer werden. Der Richter stellte mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft das Verfahren vorläufig ein. Auflagen: 350 Euro Schmerzensgeld an die Studentin, 500 an den jungen Mann und 520 Euro bekommt der Sonnenstrahl e. V.

