Gleich drei Ferienwohnungen hat Mikhail V. im Sommer 2019 in Dresden gebucht und er hat sie auch alle ein paar Tage genutzt. Für Stadtbummel oder Ausflüge hatte er allerdings keine Zeit. Der 41-Jährige musste ständig „zu Hause“ sein, denn da gaben sich die Paketboten die Klinke in die Hand. In vier Wochen wurden 202 Pakete geliefert: unter anderem Smartphones, Laptops, Babykleidung, Mähroboter und jede Menge Blutzuckermessgeräte. Gesamtwert: über 100.000 Eu­ro. Mikhail V. bezahlte die Waren nicht, er behielt sie nicht einmal, sondern schickte sie weiter nach Rumänien, Russland, Lettland und die Ukraine.

Ein Jahr U-Haft, nun das Urteil

Der gebürtige Leningrader war Mitglied einer Bande, die im Internet hochpreisige Dinge bestellte und an die jeweiligen Ferienwohnungen von Mikhail V. liefern ließ. Der schickte sie an die ihm vorgegebenen Adressen. Geld sahen die Händler nie. Bevor sie den Schwindel bemerkten, waren die Gauner weg.

Dann stand aber doch die Polizei vor der Tür. Seit einem Jahr sitzt Mikhail V. in U-Haft, seit einigen Wochen auf der Anklagebank des Landgerichts. Am Donnerstag wurde er wegen Geldwäsche zu vier Jahren Haft verurteilt und muss den Schaden bezahlen. Er hat die Wa­ren zwar nicht behalten, aber sie wurden geliefert und er hat sie entgegengenommen.

