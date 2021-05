Dresden

„Ich will eine Therapie. Ich habe es satt, Straftaten zu begehen und mich dann immer rechtfertigen zu müssen“, erklärte Dustin K. am Montag ziemlich energisch im Amtsgericht Dresden.

Im Leben des 26-Jährigen ist da einiges zusammengekommen. Innerhalb von zwei Stunden schaffte er es zum Beispiel am 22. November 2020 auf einige Vorwürfe: Diebstahl mit Waffen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, aber unter Drogen, Betrug, Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrerflucht und verbotenes Autorennen – ein bewegter Vormittag.

Der junge Mann aus Hoyerswerda wollte an jenem Tag zurück nach Hause. Nur wie? Er hatte kein Geld mehr und hat sich deshalb „gekümmert“, wie er das nannte. Sprich, er klaute sich 10.40 Uhr aus der Tiefgarage eines Autohandels einen VW Golf. Ein Mitarbeiter hatte den Wagen für den Verkauf vorbereitet und war kurz weggegangen, der Zündschlüssel steckte.

Polizist: „Er fuhr absolut rücksichtslos“

Dustin K. nutzte die Chance, stieg ein und fuhr los – ohne Autokennzeichen, ohne Führerschein, aber mit einem Drogencocktail im Blut.

Zunächst fuhr er zu einer Tankstelle, klaute „vorausschauend“ eine Flasche Motoröl – „für den Fall, dass der Motor heiß läuft“ – tankte und haute ab, ohne zu bezahlen. In Wilsdruff bretterte er aus einer Einfahrt auf die Hauptstraße und schoss einer PKW-Fahrerin voll in die Fahrerseite. Ihr Wagen stürzte durch den Aufprall eine Böschung hinab, prallte gegen einen Baum und einen Zaun. Die 69-Jährige erlitt Rippenprellungen, hatte Monate lang Probleme und Schmerzen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dustin K. wendete und haute ab. Als kurz danach die Polizei versuchte, ihn zu stoppen, drückte er richtig aufs Gaspedal. Es folgte eine wilde Verfolgungsjagd Richtung Thiendorf. „Er fuhr absolut rücksichtslos, wir hatten zu tun, dass wir hinterher kamen“, erzählte ein Polizeibeamter.

Dabei raste der Angeklagte mit 80 bis 100 Sachen auch durch eine kleine Siedlung mit sehr schmalen Straßen und ohne Fußwege. Eine Passantin konnte sich nur durch einen Sprung in eine Hecke vor einem Zusammenstoß retten. Gegen 13.20 Uhr endete die Horrorfahrt. In einer scharfen Rechtskurve verlor der Angeklagte die Kontrolle über den VW, flog von der Straße und knallte gegen einige Bäume. In seiner Jackentasche fanden die Beamten dann noch eine sogenannte „Anscheinswaffe“ – also eine Waffe die keine ist, aber ziemlich echt aussieht.

16 Vorstrafen

Drogen hatte der Angeklagte auch intus, als er im April 2020 in einem Supermarkt in Meißen beim Klauen erwischt wurde. Als ihn die Chefin daraufhin ins Büro bat, zog er ein Messer und sagte: „Ich würde mich jetzt gehen lassen.“ Sie ließ ihn gehen. „Ich wollte mich mit ihm wegen des Messers nicht anlegen“, erklärte die 37-Jährige vor Gericht.

Dustin K. räumte pauschal alle Vorwürfe ein, allerdings mit vielen Einschränkungen, sodass trotz des halbherzigen Geständnisses elf Zeugen gehört werden mussten. Er würde nie klauen, so etwas tut er nicht, und er würde auch niemanden bedrohen – „dafür bin ich zu sehr Menschenfreund.“ Sein Strafregister sagt da etwas anderes, mit 26 Jahren hat er es immerhin auf 16 Vorstrafen gebracht. Schuld daran sei seine Drogensucht, erklärte er, und dass er jetzt ein neues Leben anfangen und eine Therapie machen wolle.

Da hat er schon einige gemacht, aber nie durchgehalten. Am Montag wurde er zu zwei Jahren und drei Monaten verurteilt – und in Senftenberg gibt es weitere offene Verfahren.

Von Monika Löffler