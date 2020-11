Dresden

Eine Altenpflegerin steht derzeit wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen vor dem Dresdner Amtsgericht. Sie soll einen schwer kranken Patienten, den sie jahrelang in häuslicher Pflege betreute, ans Bett gestellt und dann den Raum verlassen haben. Der 81-Jährige stürzte, fiel auf den Kopf und starb später an Hirnblutungen. Hätte sie ihn in einen Rollstuhl oder aufs Bett gesetzt, hätte er nicht fallen können, so die Staatsanwaltschaft.

Erinnert sich die Ehefrau richtig?

„Ich habe ihn nicht allein gelassen, ich war bei ihm. Er hielt sich am Bettgestell fest, ich stand genau hinter ihm, um ihn zu waschen. Plötzlich fiel er um wie ein Stein“, sagte die 33-Jährige. Sie rief den Notdienst, der Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik, musste aber wegen Keimen auf einer Station ein anderes Krankenhaus anfahren. Erst dort wurde der 81-Jährige operiert.

Seine Ehefrau hatte bei der Polizei gesagt, dass die Pflegerin ihren Mann allein im Zimmer stehen ließ, um im Bad Windeln zu holen. „Stimmt nicht, ich war mit ihm im Zimmer, aber sie war nicht da, ich hatte sie gebeten, frische Wäsche zu holen“, so die Pflegerin, die von ihren Kollegen als sehr zuverlässig und kompetent beschrieben wurde. Sie stand auch nicht unter Zeitdruck – immerhin müssen die Pflegekräfte pro Schicht an die 25 Patienten betreuen. Aber er war der letzte Patient in ihrer Schicht.

Ein weiteres Problem: Die Ehefrau ist dement, bringt, so ihre eigene Tochter, vieles durcheinander. Die Staatsanwaltschaft will die 75-Jährige aber trotzdem als Zeugin hören. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von ml