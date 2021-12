Dresden

Die Anklage war nicht ohne: versuchte Anstiftung zur Nötigung und Körperverletzung. Aber hat der Angeklagte wirklich Schläger angeheuert, die einen Herrn B. zur Zahlung von 400.000 Euro „überreden“ und ihn verprügeln sollten? Diese Frage musste jetzt im Amtsgericht Dresden geklärt werden.

Der 42-jährige Angeklagte hatte eine Baufirma, die als Subunternehmen für ein größeres Bauunternehmen arbeitete, dessen Geschäftsführer wiederum Herr B. war. Es gab Probleme bei der Bezahlung und dann richtig Ärger, der vor einem Zivilgericht endete. 400.000 Euro sei man ihm schuldig geblieben, sagte der Angeklagte. Aber er habe niemanden bedroht und niemanden aufgefordert, so etwas zu tun. Dass er Herrn B. nicht mochte, war ihm anzumerken. Es sei auch noch um Gelder gegangen, die der Angeklagte privat an Herrn B. zahlen sollte, so der Verteidiger.

Ein Schläger mit Herz? Oder nur eine Erfindung?

Herr B. war sich dagegen sicher, dass der Angeklagte dahinter steckt und ihm zwei Männer mit eindeutiger Forderung auf die Baustelle geschickt hat: „Du 400.000 Schulden bei Ahmet, wenn nicht zahlen, du tot.“ Dann hätten beide auf ihn eingeschlagen. Ein Zeuge sprach indes von einem Schubs.

Monate später soll ihn ein Unbekannter in einer Pension in Tschechien mit derselben Forderung konfrontiert haben. „Der sagte, dass er mich krankenhausreif prügeln soll. Aber er sei kein gewaltbereiter Mensch und ich soll doch bitte eine Lösung finden.“ Ein Schläger mit Herz. Zeugen dafür gibt es nicht und B. zeigte dies erst viel später an. Warum?

Alles etwas verworren und sehr glaubhaft war Herr B. nicht. Er war, von wem auch immer, attackiert worden, nur kann er sich kaum erinnern. Und ein makelloser Chef war er wohl auch nicht – zumindest wurde er danach gefeuert. Warum wollte er nicht sagen. „Da gibt es ein gewisses Störgefühl“, so der Verteidiger. Das hatte auch das Gericht erkannt. „Es bleiben ernsthafte Zweifel an einer Täterschaft des Angeklagten“, fand die Richterin und sprach ihn frei.

Von Monika Löffler