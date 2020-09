Dresden

Angeln ist ein Hobby, das eigentlich beruhigen und entspannen soll. Bei Paul K. sorgte es für viel Aufregung und schlechte Laune. Dabei ging es nicht um die Angelei selbst, sondern um den Papierkram drumherum. Dem 31-Jährigen war ein Strafbefehl wegen Fischwilderei in zwölf Fällen ins Haus geflattert, gegen den er erbost Einspruch erhob. „Ich habe keine Fischwilderei begangen, ich habe einen Angelschein und habe mich bei meinem Verein kundig gemacht, die haben bestätigt, dass alles in Ordnung ist“ erklärte er am Dienstag aufgeregt im Amtsgericht.

Der Angeklagte wollte auch in Sachsen angeln

Ein Freund hatte den Angeklagten für den Angelverein Usedom geworben. Paul K. füllte die entsprechenden Formulare aus, bekam den Angelschein nebst Erlaubnis. Ihm fiel der Aufdruck auf der Rückseite auf. „Gilt nicht in Sachsen“. Der Sachse wollte aber auch in heimischen Seen auf Fischzug gehen, fragte bei einer Mitarbeiterin seines Angelvereins nach und bekam die Antwort: „Das sei ein Missverständnis, es sei alles in Ordnung, er dürfe auch in Sachsen angeln.“

Das tat er und wurde auch gelegentlich – und das ohne Beanstandung – kontrolliert, bis er an der Elbe in Niederwartha die Angel auswarf und die Wasserschutzpolizei vorbeikam. Mit dem Schein dürfe er in Sachsen keine Fische an Land ziehen, erklärten ihm die Beamten. Anhand des Fangbuches ergab sich, wo er noch geangelt hatte.

Für jedes Bundesland andere Regeln

„Ich bin mir keiner Schuld bewusst, ich habe mich doch bei meinem Verein kundig gemacht“. Hat er und das konnte er auch nachweisen. Nur hätte er nicht dort, sondern beim sächsischen Angelverband nachfragen müssen. Es gibt da für jedes Bundesland andere Regeln – offenbar mehr als Fische in deutschen Seen, zumindest hat die Angelvereinsmitarbeiterin in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht genau gewusst, wie Hase läuft oder besser, wie Fisch schwimmt. „Da haben viele einen Fehler gemacht“ befand der Richter und stellte auf Antrag der Staatsanwaltschaft das Verfahren ein.

Von Monika Löffler