Es gibt Berufsgruppen, von denen erwartet man absolute Loyalität, denen vertraut man seine Büros oder Wohnungen und die dazugehörigen Schlüssel an. Die dürfen ins Haus, auch wenn man selbst gar nicht da ist. Dazu gehören zum Beispiel Mitarbeiter von Reinigungsfirmen. Manuela S. war eine solche Reinigungskraft, die in verschiedenen Firmen sauber machte. Allerdings war sie auch eine diebische Elster. Kam sie putzen, fehlte oft etwas. Wegen Betruges und Diebstahls stand die 38-Jährige jetzt vor dem Amtsgericht Dresden.

Erhebliche Vorstrafen

Die Angeklagte soll Kollegen und Bekannte beklaut und in verschiedenen Unternehmen Geld gestohlen haben. Zum Beispiel über 2000 Euro aus der Handkasse der Wirtschaftsförderung. Die verschlossene Kassette befand sich in einem ebenfalls verschlossenen Tresorschrank. Die Schlüssel dazu lagen in einem Schreibtisch, Manuela S. fand sie. Laut Anklage soll sie auch Bargeld, Werkzeug und Laptops für insgesamt knapp 10.000 in einer Dresdner Schule gestohlen haben.

Ein weiterer Erwerbszweig war Internetbetrug. Die Angeklagte bot dort Handys, Play-Stations und anderes an, kassierte das Geld, lieferte aber nicht. Schaden rund 2400 Euro. Die 38-Jährige räumte die Taten ein – bis auf die Diebstähle in der Schule. „Das bin ich nicht gewesen, ich weiß nicht einmal, ob ich da einen Schlüssel hatte.“ Die Vorwürfe aus diesem Tatkomplex wurden eingestellt.

Sie habe kein Geld zum Leben gehabt, begründete sie ihre Gaunereien. Manuela S. ist erheblich vorbestraft, hat keinen Schul- und keinen Berufsabschluss, erledigte kleine Gelegenheitsjobs, meldete sich aber nicht beim Jobcenter. Sie habe sich geschämt, dorthin zu gehen, sagte sie. Andere Leute zu beklauen oder zu betrügen war aber in Ordnung – soweit reichte ihr Schamgefühl nicht. Vom Imageschaden für andere Putzfrauen und Reinigungsunternehmen mal ganz abgesehen.

Die Angeklagte saß einige Wochen in U-Haft, was sie offenbar beeindruckt hat. Sie ist dabei, ihr Leben in den Griff zu bekommen, hat jetzt eine Wohnung und einen Mini-Job. Die 38-Jährige wurde zu zwei Jahren – ausgesetzt zur Bewährung – verurteilt, zudem muss sie gemeinnützige Arbeit leisten und, wenn finanziell möglich, den Schaden wiedergutmachen.

Von Monika Löffler