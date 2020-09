Dresden

„Hier sind ja alle gegen mich“, war das Erste was Patrick R. sagte, als er in den Verhandlungssaal im Amtsgericht geführt wurde. Er habe hier noch einiges richtig zu stellen, kündigte er dem Gericht an. Unter mangelndem Selbstbewusstsein scheint der 29-Jährige nicht zu leiden, selbst sein Anwalt hatte Probleme, ihn etwas ruhig zu stellen. Dabei hat er bei der Anklage keinen Grund, sich so aufzuspielen. Die Staatsanwältin hatte ganz schön was vorzulesen – insgesamt 15 Tatvorwürfe.

Innerhalb von knapp vier Monaten hatte sich der Angeklagte einmal durchs Strafgesetzbuch gearbeitet: Raub, räuberischer Diebstahl, Bedrohung, Beleidigung, gefährliche Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung, tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte. Viel ausgelassen hat er nicht.

Hausverbot bei der eigenen Mutter

Laut Anklage klaute sich Patrick R. so ziemlich alles zusammen, was er zum Leben brauchte: Lebensmittel, Kleidung, Schuhe, Tabak und vor allem Alkohol. Hausverbote interessierten ihn generell nicht, wurde er beim Diebstahl erwischt, wurde er aggressiv. „Halt die Fresse oder es klatscht gleich“, soll er einer Kassierein gedroht haben, die ihn beim Tabakklauen erwischte. Die Frau nahm das ernst und so konnte er mit dem Diebesgut flüchten.

Der Angeklagte verteidigte mit Händen und Füßen, was er sich ergaunert hatte und demolierte alles, wenn er schlechte Laune hatte oder betrunken war. Und das war er wohl oft. Er trat gegen das Auto eines Pizzaboten, zerstörte dessen Handy und die Lieferung, er demolierte die Wohnungs- und Haustür seiner Mutter, drohte ihr und ihren zwei minderjährigen Kindern, sie umzubringen, er stieß eine Radfahrerin gegen das Geländer der Carolabrücke, trat in einem Geschäft einem Mann in den Magen und bedrohte und beleidigte dann die jeweils gerufenen Polizeibeamten – und das auf übelste Art und Weise.

Alles nicht so schlimm und vor allem nicht ganz wahr, erklärte der 29-Jährige. Klauen mag sein, aber so etwas wie „Halt die Fresse oder es klatscht gleich“, würde ihm nie über die Lippen kommen, vor allem nicht gegenüber Frauen. „Ich habe die Frau nicht beleidigt, ich gehe in den Laden rein, schnappe mir das Zeug und gehe wieder. Ich bin sehr höflich gegenüber Frauen, da werde ich nicht handgreiflich.“ Kann man glauben, muss man nicht, selbst bei seiner Mutter hat er Hausverbot, das kommt sicher nicht von ungefähr. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler