„Sie haben offenbar einen besonderen Verdrängungsmechanismus“, sagte Richter Ulrich Stein in seiner Urteilsbegründung in Richtung des Angeklagten. Da ist was dran. Hans-Jürgen N. musste sich wegen Nachstellung, Bedrohung, Unterschlagung und Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz in 75 Fällen vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten – völlig zu Unrecht, wie er befand.

Er habe keine Schuld, nur die anderen – Richter, Staatsanwalt und vor allem die Geschädigte, eine Erzieherin aus dem Landkreis Meißen, die lüge und ihn zu Unrecht beschuldige. „Ich habe hier niemanden erlebt, der Ihnen etwas Böses will. Alle wollen nur ihre Ruhe“, erklärte der Richter.

Aber in Ruhe ließ der Angeklagte die Frau nicht. Als sie die Beziehung beendete, machte er ihr das Leben zur Hölle, verfolgte und terrorisierte sie, schrieb unzählige SMS, lauerte ihr vor ihrem Haus oder dem Parkplatz auf, schlich sich nachts vor ihre Wohnungstür, leuchtete in ihre Fenster, behielt den Schlüssel für ihr Haus und bedrohte sie und ihre Tochter mit dem Tod.

Ein gerichtliches Kontaktverbot ignorierte der Angeklagte konsequent. „Ich sehe keine Straftat darin.“ Der Richter sah dies anders und verurteilte den 60-Jährigen zu eineinhalb Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. Zudem muss der Arbeitslose 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und jeden Kontakt zu der Frau meiden. „Wenn Sie die Auflagen nicht erfüllen, landen Sie wieder bei mir, dann folgt ein Bewährungswiderruf. Und Sie haben ja schon das nächste Verfahren vor Augen“, erklärte Stein.

Da bastelt die Staatsanwaltschaft an der Anklage. Anzeige hat eine 51-jährige Meißnerin erstattet. Gleichzeitig mit der Erzieherin hatte Hans-Jürgen N. auch mit ihr eine Beziehung. Als sie merkte, dass er sie belog und betrog, trennte sie sich und wurde von ihm ebenfalls gestalkt.

