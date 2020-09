Dresden

Dietmar K. sieht aus wie ein netter Opa, doch das täuscht. Der 68-Jährige hat im Juni drei kleinen Mädchen richtig Angst gemacht. Deshalb hatte er am Dienstag einen Termin im Amtsgericht. Erstes Opfer war eine Siebenjährige in Gorbitz. Er hielt mit dem Auto neben ihr und fragte, „ob sie mal mit seinem Pullermann spielen wolle“. Das Mädchen lief entsetzt weg, er fuhr hinterher und forderte: „Bleib stehen!“ Als ihre Freundin kam, fuhr er weg. Die Kleine traute sich allein nicht mehr zur Schule.

Exhibitionismus? Er doch nicht!

Fünf Tage später fragte Dietmar K. zwei Mädchen auf einem Spielplatz an der Aachener Straße, ob sie mal was Tolles sehen wollen und entblößte sich vor ihnen. Die Kinder rannten erschrocken davon und versteckten sich. Eine Hortnerin fand die Mädchen völlig verstört in einem Gebüsch.

Anzeige

Dietmar K. räumte die Taten ein, versuchte sie aber trotzdem schönzureden. Er sei der Siebenjährigen nur nachgefahren, um sich zu entschuldigen. Und auf dem Spielplatz habe er nur seine „Blase erleichtern wollen“, da seien die Mädchen gekommen und er habe die „Gelegenheit genutzt, „ihn zu zeigen.“ Das ist sexueller Missbrauch von Kindern. „Ich kann mir nicht erklären, wie das passieren konnte“, sagte der 68-Jährige. Das kann er schon, nur will er nicht – auch wenn er nach zwei Monaten U-Haft erkannt hat, dass er ein Problem hat.

Weitere DNN+ Artikel

2018 war das noch anders, da wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er sich nach einem abendlichen „Nacktspaziergang“ durch die Heide im Bahnhof Klotzsche einer jungen Frau im Adamskostüm präsentierte. Zwei Tage erzählte er Unsinn: Er habe nur auf die Bahnhofsuhr sehen wollen und ähnliches. Exhibitionismus? Er doch nicht.

Sich vor Kindern zu entblößen ist noch eine andere Hausnummer. Dietmar K. wurde zu 13 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt, muss 2000 Euro an die „Opferhilfe“ zahlen und sich in psychologische Behandlung begeben.

Von Monika Löffler