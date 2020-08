Dresden

Drogensüchtige tun viele kriminelle Dinge, um an das Geld für den nächsten Schuss zu kommen. Was sich Robert A. allerdings geleistet hat, ist mehr als dreist. Dabei begann alles mit einer guten Tat. Ein Bekannter hatte angefragt, ob er nicht beim Umzug von dessen Vater helfen könne. Robert A. half. Als er später erfuhr, dass der schwerkranke Mann auf der geriatrischen Station eines Krankenhauses liegt, beschloss er, ihm einen Besuch abzustatten. „Ich habe nach der Station gefragt, bin ins Zimmer, habe gesehen, dass er schlief und habe seine Tasche mit 110 Euro, EC-Karten, Ausweisen und dem Autoschlüssel vom Nachtisch genommen und bin wieder raus“, erzählte der 34-Jährige am Donnerstag im Amtsgericht.

Da er durch den Umzug das Auto und die Wohnung des Mannes kannte, durchsuchte er zunächst dessen Mercedes Vito und fand dort einen Wohnungsschlüssel. „Damit bin ich in die Wohnung, habe die durchsucht und Laptops, eine Kamera und eine Kassette in eine Tasche gepackt. Die habe ich aber stehen lassen und nur die Papiere, den Fahrzeugschein und den Zweitschlüssel für den Vito mitgenommen.“ Den wollte er dann „verklingeln“.

Prozess wird fortgesetzt

Der alte Herr war inzwischen wach geworden und hatte völlig aufgeregt bemerkt, dass seine Tasche fehlt. Sein Bettnachbar und eine Schwester sagten ihm, sein Sohn sei doch vorhin da gewesen, vielleicht habe er die mitgenommen. Wolfgang H. rief seinen Sohn an, der fiel aus allen Wolken und fuhr sofort in die Klinik. Anhand der Beschreibung kam er auf Robert A. Als er ein Foto von ihm herumzeigte, bestätigte der Zimmernachbar: „Ja, der war hier“.

In der Wohnung, so der Sohn, sei alles auf den Kopf gestellt worden. „Das Auto haben wir dann abschleppen lassen, damit es nicht gestohlen wird. Wir hatten ja keinen Schlüssel und keine Papiere mehr und wir haben das Konto sperren lassen.“ Das war gut so, denn Robert A. versuchte, per Überweisungen 1000 Euro vom Konto des alten Herren auf sein eigenes zu überweisen.

Seinen Vater habe das damals alles sehr mitgenommen, sagte der Sohn. „Er war geschockt und entsetzt. Jetzt geht es ihm wieder besser.“ Es tue ihm leid, erklärte der Angeklagte, aber er habe damals unter Drogen gestanden. Der Prozess wird fortgesetzt, es sind noch weitere Taten, wie Unterschlagung, Diebstahl oder Hehlerei zu klären.

