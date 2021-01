Dresden

An der Kreuzung der St. Petersburger Straße zur Kreuzstraße in der Dresdner Altstadt gehen am Freitag neue Ampeln für Fußgänger und Fahrzeuge in Betrieb. Neu bei dem Pilotprojekt ist die Restrot-Anzeige: Ein Countdown zeigt Wartenden die verbleibende Zeit bis zur Grünphase an. Das soll Autofahrer dazu motivieren, den Motor an roten Ampeln abzuschalten.

Für Fußgänger startet der Countdown, sobald sie den Knopf drücken. Die neuen Ampeln sollen Emissionswerte reduzieren. Gleichzeitig erhofft sich die Stadt Dresden dadurch einen Rückgang der Verstöße bei roten Ampeln.

