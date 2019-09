Dresden

In der Neustadt ist bei einem Bienenvolk die Amerikanische Faulbrut ausgebrochen. Die Stadt hat das betroffene Gebiet als Sperrbezirk ausgerufen. Der Raum umfasst die Forststraße, Bautzner Straße und die Prießnitzstraße und erstreckt sich in einem Umkreis von einem Kilometer. Für Imker in diesem Gebiet ergeben sich folgende Schutzmaßnahmen:

1.Alle Bienenvölker und Bienenstände sind umgehend amtlich auf Faulbrut zu untersuchen. Darüber hinaus müssen sich alle Imker im genannten Sperrbezirk unverzüglich im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt telefonisch unter 40 50511 oder per E-Mail bei veterinaeramt@dresden.de. melden.

Der Sperrbezirk in der Dresdner Neustadt Quelle: Themenstadtplan Dresden

2.Zudem sind die Imker dazu aufgerufen, keine beweglichen Bienenstände von ihrem Standort zu entfernen.

3. Des Weiteren müssen alle Bienenvölker, lebende oder tote Bienen in den Bienenständen verbleiben. Das Gleiche gilt für Waben, Wabenteile, Wachsabfälle, Wachs, Honig, Futtervorräte, Bienenwohnungen und benutzte Gerätschaften.

4. Ausgenommen aus der Regelung sind Wachs, Waben, Wabenteile und Wabenabfälle, wenn diese an wachsverarbeitende Betriebe vergeben werden, welche das Wachs entseuchen können. Auch Honig, der nicht zur Verfütterung an Bienen bestimmt ist, ist von der Regelung ausgenommen. Honig aus den Bienenvölkern ist für den menschlichen Verzehr ohne Einschränkungen geeignet.

5. Zudem dürfen Imker keine Bienenvölker in den Sperrbezirk bringen. Die angeordneten Schutzmaßnahmen gelten so lange bis die Untersuchungen durch das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt abgeschlossen sind.

Die dem Amt bekannten Imker im Sperrbezirk erhalten schriftliche Informationen darüber, welche Maßnahmen im Einzelfall notwendig sind.

Von Laura Catoni