Dresden

Ein Hauch vom „American Dream“ auf endlosen Highways in PS-starken Cadillacs wehte am Wochenende durch das Dresdner Ostragehege. Wolkenbrüche und immer wiederkehrende Regenschauer schreckten mehrere tausend Besucher nicht davon ab, die bereits neunte Ausgabe der US Car-Convention zu besuchen.

Parade zum Abschluss

Pickup-Trucks, Corvettes, Cadillacs und mehrere Ford Mustang-Modelle: Autofans aus ganz Deutschland staunten von Freitag bis Sonntag über mehr als zweitausend amerikanische Fahrzeuge. Höhepunkt des Wochenendes war eine Parade mit rund 300 amerikanischen Autos am Sonntagmittag. Zuschauer im Stadtgebiet säumten die Strecke, während die typischen Achtzylindermotoren auf der Flügelwegbrücke, am Albertplatz, auf der Stauffenbergallee, Waldschlösschenbrücke, Könneritzstraße bei Benzingeruch in der Luft blubberten und dröhnten.

Von DNN