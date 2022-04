Am Zopf durchs Gericht geschleift: Schläger in Dresden verurteilt

Dresden

Wenn im Gericht die Wachtmeister plötzlich alle zu einem Saal sprinten, weiß man, da ist was nicht in Ordnung. Am 15. Dezember 2021 hatten sie im Amtsgericht einen solchen „Sprinttermin“. Eine Verhandlung vor dem Familiengericht war aus dem Ruder gelaufen. Es ging um den Umgang der Eltern mit ihrer kleinen Tochter. Eine Entscheidung wurde nicht getroffen, aber Mhemed G. beleidigte die Richterin als „Nazi-Ratte“ und „Rassistin“ und zerrte dann seine Lebensgefährtin am Zopf über den Boden, prügelte auf sie ein. Der Tunesier kehrte diese Woche an den „Tatort“ zurück: wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

„Es war ein massiver Angriff. Er trat und schlug immer wieder auf sie ein, vor allem auf den Kopf. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wir haben geschrien und versucht, ihn von ihr wegzuziehen, es gelang uns nicht“, erinnerte sich die Familienrichterin. „Er ist sehr aufbrausend, Verständigungen sind schwierig.“

Es droht die Abschiebung

Der Angeklagte und seine Lebensgefährtin haben drei Kinder – alle leben bei Pflegeeltern. Die Eltern waren nicht in der Lage, sich ausreichend um die Kleinen zu kümmern, aber keiner gönnte dem anderen ein Umgangs- oder Sorgerecht, da wurde viel gestritten. „Sie konnten ihre Probleme nicht alleine klären“, sagte eine Mitarbeiterin des Jugendamtes.

Die Mutter hat psychische Probleme, Mhemed G. hört nicht hin, redet ständig dazwischen, versteht deshalb nur die Hälfte, und wird dann sauer. Ein Jahr und acht Monate ohne Bewährung reichte das Gericht aus. 2011 kam der Tunesier nach Deutschland, ist erheblich vorbestraft, sein Asylantrag wurde 2014 abgelehnt. Jetzt droht ihm eine baldige Abschiebung.

Von Monika Löffler