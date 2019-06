Dresden

Mit ihren großen gelben Augen wirkt Frieda unwiderstehlich. Fast jedes der Kinder möchte der Steinkauzdame über das braune Kopfgefieder mit den hellen Flecken streicheln, was die mit klagloser Geduld erträgt. Dicht scharen sich die Mädchen und Jungen um Diana Geisler, die in der Voliere den Vogel aus einem der länglichen Holzkästen gehoben hat und nun in ihren mit Handschuhen geschützten Händen hält.

Anne Bartuschka vom städtischen Umweltamt bringt es auf einen Begriff: „Sympathieträger“. Doch die schönen Vögel seien selten geworden in Sachsen. „Noch in den Achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts waren sie weit verbreitet“, erzählt sie. Doch vieles von dem, was sie als Lebensraum brauchen, sei verloren gegangen – Streuobstwiesen etwa. Alte Bäumen bieten ihnen Nisthöhlen. Das letzte brütende Pärchen sei 1996 nachgewiesen, der letzte Vogel 2007 in freier Natur gesichtet worden.

„Der Bestand ist fast erloschen.“

Doch nun soll er wieder belebt werden. Akteure von Schulen, Umweltamt, Einzelpersonen und die „Aktion Ameise“ der evangelischen Kirchgemeinde in Dresden-Briesnitz haben sich unter dem Dach der Grünen Liga mit Sitz im Umweltzentrum zusammengetan, wie René Hermann berichtet. Der Bezirkskatechet für Dresden-Mitte leitet die „Aktion Ameise“.

Mehrere Leute haben sich inzwischen gefunden, die Steinkauz-Pärchen halten. Ein kleines Netzwerk ist entstanden. Familie Probst im Vorwerk Podemus gehört dazu, auch Diana Geisler, die sich in der Briesnitzer Gemeindevertretung des Kirchspiels Dresden West engagiert. Seit dem Winter wohnen die beiden Steinkäuze, die sie Fritz und Frieda genannt hat, in einer geräumigen Voliere im Garten hinter ih­rem Haus. Täglich füttert sie die mit Zophobien, das sind Larven des Großen Schwarzkäfers, Mäusen und männlichen Küken, die sie tiefgefrostet kauft.

Die Nachkommen der beiden sollen ausgewildert werden. Eine Landschaftspflegerin hat geeignete Orte dafür ermittelt. Die befinden sich in den Dörfern am Dresdner Westrand, in Podemus, Ockerwitz, Merbitz oder Steinbach zum Beispiel. „Der Steinkauz sucht die dörfliche Nähe, intakte ländliche Strukturen und alte Gemäuer“, sagt René Hermann. Beschäftigte im Gut Gamig der Diakonie haben rund 50 Nistkästen gebaut, die im Raum Dresden angebracht wurden, wie René Hermann berichtet.

Steinkäuze werden nicht größer als Haustauben und beschränken sich auf einen kleinen Aktionsradius. Sie sitzen auf Zäunen oder Pfählen, fliegen nur kurze Strecken dicht über dem Boden, sind jedoch außergewöhnlich flinke Läufer. Mäusen etwa setzen sie auf ihren befiederten Füßen hinterher, um sie zu erbeuten.

Inzwischen hat die Initiative eine grenzüberschreitende Dimension. „ Athene“ heißt das böhmisch-tschechische Steinkauz-Projekt des Dresdner Umweltzentrums mit der Tschechischen Ornithologischen Ge­­sellschaft; benannt nach der lateinischen Bezeichnung des Vogels: Athene noctua. Auf Tschechisch heißt er sýcek obecný.

Sachsen erhofft sich Unterstützung aus dem Nachbarland. Denn während im Freistaat nach Angaben des Umweltzentrums nur noch elf Brutpaare in freier Wildbahn leben, sind es in der Tschechischen Republik um die 120 – die meisten in der Region um Aussig (Ústecký kraj) und in Mittelböhmen.

Steinkauz, Kirchspielfest, Bibel, Philosophie Steinkauz: er gehört zu den Eulen, ist etwa so groß wie eine Singdrossel, verbreitet in Europa, Asien und Nordafrika; in freier Wildbahn werden die Vögel zwischen drei und 15 Jahre alt, Paare bleiben lebenslang zusammen; Mitte April bis Mitte Mai legen sie drei bis sieben Eier. volkstümliche Bezeichnungen: Leicheneule, Toteneule, Totenvogel, Leichenhühnchen, Klagemutter, Scheunen-, Sperlings-, Lerchenkauz Kirchspielfest: Stand mit Informationen zu Steinkäuzen beim Kirchspielfest am 29. Juni, ab 14.30 Uhr, im Vorwerk Podemus (www.kirchspiel-dresden-west.de -> Termine) Bibel: im 3. Buch Mose (Levitikus) Kap. 11, Vers 17 und 5. Buch Mose (Deuteronomium) 14, 16 als unreine Tiere, die nicht gegessen werden dürfen; Psalm 102 vergleicht den einsamen Beter mit einer „Eule in der Einöde“ Philosophie: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) erkannte, dass die Philosophie erst Tatsachen reflektiere, die Geschichte geworden sind, drückte dies 1820 in seinen „Grundlinien der Philosophie des Rechts“ mit dem Bild aus, „die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug“ Internet:

www.briesnitzerameisen.de und www.uzdresden.de -> Projekte -> Artenschutz -> Athene

Deren Nachkommen sollen auch als legale Zuwanderer über die Grenze gelockt werden. Von Bad Schandau bis Meißen werden Nistkästen angebracht. „Damit schaffen wir dem Steinkauz sogenannte Trittbrettbiotope“, erzählt René Her­mann.

Der Steinkauz hat eine Jahrtausende zurückreichende mythologische Bedeutung. Dreimal wird er im hebräischen Alten Testament der Bibel erwähnt. Bei den alten Griechen war er – neben dem Ölzweig – Sinnbild der aus dem Kopf des Zeus geborenen Weisheitsgöttin Athene (bei den Römern Minerva). Auf über 2500 Jahre alte Vierdrachmenstücke ist das Tier geprägt worden. Heute findet man es auf der Rückseite der griechischen Ein-Euro-Münze.

Unter Abergläubischen galt er als Totenvogel, da er oft auf Friedhöfen zu sehen war. Wenn nachts von draußen sein Schrei durch das offene Fenster ins Zimmer von Kranken oder Sterbenden drang, deuteten manche sein helles „kiwitt“ als „Komm mit!“. Noch bis in jüngere Zeit wurde er verscheucht. Mancherorts nagelten sie ihn an Scheunentore, um Blitz oder Feuer abzuwehren.

Soll das Käuzchen wieder lebensfähig sein, braucht es von Technik und Pestiziden freie Flächen. Um eine Streuobstwiese im Zschonergrund, geeigneter Lebensraum, kümmern sich die Mitglieder der „Aktion Ameise“ schon seit Jahren. „So fügt es sich“, sagt René Hermann. „Wir gehen Ameisenwege.“

Diana Geisler öffnet die Hand. Steinkauzweibchen Frieda flattert zu ihrem Nistkasten und verschwindet umgehend in der Seitenöffnung.

Von Tomas Gärtner