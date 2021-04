Am Wasaplatz in Dresden-Strehlen entstehen 72 neue Wohnungen

Dresden

Wo sich einst die sächsische Königsfamilie niederließ entsteht heute ein Wohnquartier für junge Familien, Paare und Senioren: Im Stadtteil Strehlen stellt die Quarterbeck Immobilien AG bis Mai fünf Mehrfamilienhäuser mit rund 6400 Quadratmetern Wohnfläche fertig. 72 Wohneinheiten stehen zur Vermietung. „Nach etwas mehr als anderthalb Jahren Bauzeit steht die Vollendung des Ensembles unmittelbar bevor“, kündigt Niederlassungsleiter Steffen Funk an. „Dass wir unseren Zeitplan trotz der Pandemie einhalten können, freut uns dabei besonders.“

Hohe Dichte an historischer Architektur

Das Neubauprojekt in der Reicker Straße 33 unweit des Wasaplatzes, das bereits an einen institutionellen Investor verkauft wurde, umfasst Zwei- bis Fünf-Zimmerwohnungen mit Größen zwischen rund 50 und 150 Quadratmetern. Moderne Bäder mit Wanne oder bodentiefer Dusche, Fußbodenheizung, Außenjalousien sowie Balkone und Terrassen gehören zur Ausstattung. In den Dachgeschossen der dreietagigen Häuser befinden sich Maisonettewohnungen. Aufzüge in jedem Gebäude und eine gemeinsame Tiefgarage mit 72 Stellplätzen runden das Angebot ab.

„In Strehlen spürt man noch immer den besonderen Charme aus Königszeiten“, so Quarterbeck-Vorstand Tarik Wolf. Typisch für das Stadtbild sei hier die hohe Dichte an historischer Architektur, die sich vor allem in prachtvollen Villen zeige. „Wir haben das bei unserer Planung berücksichtigt. Unser Neubau fügt sich harmonisch in die bebaute, kleinstadtähnliche Umgebung ein und bietet mit einer freundlichen Fassadengestaltung sowie einem hochwertig gestalteten Innenhof mit viel Grün ein Zuhause zum Wohlfühlen.“

Weitere 490 Wohnungen in Planung

Mit dem Projekt unterstreiche die Quarterbeck Immobilien AG ihre Stellung als einer der größten Projektentwickler im Dresdner Raum, so Wolf. Das deutschlandweit agierende Unternehmen ist seit gut drei Jahren in der Landeshauptstadt aktiv und realisiert mehrere weitere Wohnbauprojekte. Aktuell entstehen unter anderem an der Dürerstraße 200 Wohnungen sowie an der Stauffenberg- und Marienallee 290 Wohnungen. „Weitere Vorhaben befinden sich in der Pipeline“, so Niederlassungsleiter Funk.

Das in Leipzig ansässige Unternehmen Quarterbeck Immobilien AG agiert sowohl in Mitteldeutschland als auch bundesweit an nahezu allen großen Immobilienstandorten. Mit rund sechs Milliarden Euro Realisierungsvolumen ist Quarterbeck nach eigenen Angaben einer der größten Projektentwickler in Deutschland.

Von Thomas Baumann-Hartwig