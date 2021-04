Am Waldpark Dresden steht jetzt eine besonders hohe Bank

Dresden

„Die ist doch viel zu hoch!“ Das hören Gina und Dieter Urban öfter, wenn sie an „ihrer“ Bank stehen. Am Eingang zum Waldpark Weißer Hirsch an der Stechgrundstraße haben sie das Sitzmöbel jetzt gestiftet. Und nein, sie ist nicht zu hoch, sondern lädt ein zum Baumeln – sich setzen und die Beine (und die Seele) baumeln lassen – das ist der Sinn der „Baumelbank“.

Baumelbank für den Weißen Hirsch: Stifterehepaar Gina und Dieter Urban. Quelle: Anja Schneider

Sie steht direkt neben dem Eingang zum ehemaligen Lahmann-Sanatorium und hat selbst einen medizinischen Hintergrund. Den hat der Orthopäde Professor Werner Siebert beschrieben: Baumelbänke seien „für Patienten mit Arthrosen und Gelenkentzündungen, insbesondere der unteren Ex­tremitäten, entlastend“. Man könne besonders die „Knie- und Sprunggelenke frei in der Luft bewegen“, orthopädisch sehr günstig sei „das Bewegen der Gelenke ohne Belastung“.

Ausführlicher ist das im Schaukasten des Verschönerungsvereins Weißer Hirsch neben der Bank beschrieben. Dem Verein gehören die Bank-Stifter auch an. In Auftrag gaben sie die Lärchenbank beim Holzbauer Andreas Klemm in Lohmen. Der passte eine Standardbank auf erhöhte Blöcke an und fixierte sie auf Sandsteinen, die in die Erde eingelassen wurden. Diebstahlsicher und standfest – da können Beine und Seele gelassen baumeln.

Von hp