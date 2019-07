Dresden

Die Strecken der Buslinien 75 und 94 werden ab Sonnabend, 4.45 Uhr, miteinander verbunden. Die Buslinie 75 verkehrt dann wie bisher von Goppeln beziehungsweise von der Leubnitzer Höhe durch Leubnitz und Strehlen bis in die Innenstadt. Ab Georgplatz fahren die Busse allerdings nicht mehr über den Pirnaischen Platz sondern geradeaus zum Dr.-Külz-Ring, bevor es von dort über Postplatz und weiter auf der Strecke der bisherigen Buslinie 94 nach Cossebaude beziehungsweise Niederwartha geht. Zum Einsatz kommen Gelenkbusse. Die „94“ entfällt ab diesem Zeitpunkt als eigenständige Linie.

Der Streckenverlauf der neuen Linie 75. Ab 2021 wird sie dank dichterem Fahrtakt zur Premiumbuslinie 68 umbenannt. Quelle: DVBAG

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) wollen durch die Bushochzeit vor allem mehr Fahrgäste gewinnen. Bis zu 1700 zusätzliche Fahrgäste werden in der neuen „75“ von den Planern erwartet. Ihnen könne man mit dem neuen Halt an der Station „ Prager Straße“ eine bessere Anbindung an die Innenstadt sowie an Zoo und dem Krankenhaus Friedrichstadt anbieten. Wer bisher mit der „75“ zum Pirnaischen Platz gefahren ist, muss künftig allerdings umsteigen.

Die Busse fahren zwischen Leuben und dem Zentrum im Zehn-Minuten-Takt. Auch wird werktags nach Goppeln und am Wochenende nach Cossebaude häufiger als bisher gefahren. Von Goppeln und Leubnitz verkehren nicht alle Busse durchgängig. Manche enden auch im Zentrum an der Haltestelle „ Prager Straße“. Nachts fährt die letzte „75“ aus der Innenstadt Richtung Goppeln wie bisher kurz vor 1 Uhr ab. Nach Cossebaude gibt es weiterhin einen durchgängigen Nachtverkehr. Ab 2021 wird die verlängerte 75 als neue „68“ zur Premiumbuslinie, die generell alle zehn Minuten unterwegs ist.

Von Uwe Hofmann