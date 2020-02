Tom Schilling singt in Dresden: Klug und poetisch

Dresden

Hildegard Knef ertönt kurz vor 21 Uhr und lockt das Publikum vor die Bühne der Groovestation, auf der kurz darauf und überpünktlich Tom Schilling & The Jazzkids erscheinen, um direkt mit dem Knef-Song „Das Lied vom einsamen Mädchen“ loszulegen. Was gut anfängt, findet mitten im zweiten Song ein jähes Ende, der Sound ist weg. „Was machen wir jetzt?“, fragt Schilling das Publikum, „das ist schon seeeeehr mau jetzt, ist ein Servicetechniker am Start?“ Ist er.

Meistens geht es um den Tod

Kurz nach neun geht es weiter, „wir fangen einfach mal mit dem zweiten Lied an“. Schilling, der von sich selbst sagt, er habe nicht die allerstärkste Stimme, zeigt mit deren Zerbrechlichkeit aber doch eine sehr gute Symbiose zu den überaus poesieträchtigen Texten. Von „einer einst so stolzen Stadt“ singt er, sie geht dahin, und „aller Glanz (liegt) in Scherben“. Berlin, Berlin, mag so mancher Gast da vor dem geistigen Auge gehabt haben, Schilling indes hat andere Probleme: „Scheiße, jetzt ist mir auch noch mein Drink hier ausgekippt! Vielleicht könnt ihr mir einen – was trink ich immer? – Wodka Soda hier hochreichen“. Die ausverkaufte Groovestation lacht, hält dann aber andächtig inne bei „Kinder (sind so kleine Hände)“, einem Cover der Ostberliner Liedermacherin Bettina Wegner.

Schilling wie auch seine Jazz-Kids sind in feinen Zwirn gewandet, das passt gut zum Abend, der irgendwo zwischen Marlene Dietrich, Nick Cave und etwas ganz Eigenem steht – wer jetzt Jazz erwartet hat, ist dem Bandnamen aber absolut auf den Leim gegangen. Dieser resultiert aus der gemeinsamen Zeit am Set von „Oh Boy“ und ist offenbar einfach so hängengeblieben. Musikalisch ist der Abend eher ein Querschläger, überrascht jedoch an mancher Stelle und macht durchaus Spaß, wenn man sich drauf einlässt. „Draußen am See“ etwa ist eine Schilling’sche Eigenkomposition, die durchaus mit einem sehr klugen und poetischen Text zu begeistern vermag, der vortrefflich mit der zerbrechlichen Singstimme des Schauspielers harmoniert. Das zeigt sich auch bei einem Lied, „wo es ums Leben geht, wie bei den meisten Liedern – und um den Tod“.

Publikum und Band begeistert voneinander

Schilling ist begeistert von seinem Publikum: „Ich wusste schon als wir hier ankamen: Hier wird’s gut! Bisschen doof mit der Säule davor, aber ihr wisst ja eh, wie ich aussehe.“ Viele Stücke in der Setlist, so erklärt er, seien neu, müssten erst noch aufgenommen werden. Ein besonders altes, nämlich von 2011, folgt jetzt mit „Du wusstest es“. Schilling und Band haben Spaß, das merkt man ihnen an, passend dazu springen sie in einem ihrer neuen Stücke „von Haus zu Haus“, ganz wie in der besungenen Kindheit. Schilling erinnert sich augenzwinkernd an seinen letzten Dresden-Auftritt, „da waren weniger Leute da, aber wir sind ja auch besser geworden“ und schickt Dank an die Crew hinterher.

Mit „Kalt ist der Abendhauch“, seines Zeichens „ein kleines Techno-Stück“, verabschiedet sich die Band vorerst, kommt aber noch mit einer Zugabe um die Ecke, eine Mischung aus „halb versöhnlich und was zur Lage der Nation“. Zuerst wird Rio Reiser mit „Der Turm stürzt ein“ Tribut gezollt, der eigene Song „Ja oder Nein“ bildet dann noch einen würdigen, textlich hochpoetischen Abschluss eines gelungenen Abends.

Von Kaddi Cutz