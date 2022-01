Am Montag geht in Dresden das kommunale Impfcenter ans Netz

Dresden

Neues Impfangebot für Dresden: Ab Montag wird im Neuen Rathaus am Dr.-Külz-Ring geimpft. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Das kommunale Impfcenter ist über den Eingang Goldene Pforte am Rathausplatz zu erreichen und montags bis sonnabends von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Interessenten benötigen einen Termin, der im Onlineportal des Freistaates gebucht werden kann. So sollen die unwürdigen Bilder aus dem Herbst, als Impfwillige stundenlang bei Wind und Wetter Schlange stehen mussten, verhindert werden.

Impfungen für Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahre

Das Impfcenter im Rathaus bietet den Angaben zufolge Impfungen für Erwachsene und Kinder im Alter ab zwölf Jahre an. Im kommunalen Impfcenter arbeitet Personal der Johanniter Unfallhilfe gemeinsam mit medizinischen Fachkräften, die un­ter anderem einem öffentlichen Aufruf der Verwaltung gefolgt sind und sich nun engagieren. Im Angebot sind die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Der Impfstoff Novavax steht aktuell noch nicht zur Verfügung, so die Verwaltung. Für Kinder im Alter unter zwölf Jahre bietet das Impfzentrum in der Messe jeden Sonnabend einen Kinderimpftag an. Eltern können Termine dafür ebenfalls über das Onlineportal des Freistaates buchen.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) erklärte: „Gerade im Hinblick auf die bevorstehende Omikronwelle kommt es jetzt darauf an, in kurzer Zeit möglichst viele Menschen zu impfen. Je mehr Dresdnerinnen und Dresdner geschützt sind, desto besser stehen wir da – jetzt in der Pandemie und später, wenn das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in unserer Stadt wieder hochfährt.“

Zunächst 150 Impfungen am Tag

Das kommunale Impfcenter kann bis zu 150 Impfungen pro Tag und Team verabreichen. Zunächst gehen zwei Impfstrecken ans Netz. Hilbert will das Angebot aber ausbauen. Maximal können im Rathaus vier Impfstrecken betrieben werden, die dann bis zu 1000 Impfungen pro Tag möglich machen.

Enorme Logistik für das Angebot

Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) sprach von einer enormen Logistik, die hinter dem Impfzentrum im Rathaus stehe: „Lagerung und Lieferung der Impfstoffe müssen organisiert, neues Personal gewonnen, Technik bereitgestellt und Abläufe, Dienstpläne und Rückfallebenen besprochen werden.“ Kaufmann rief alle Einwohner auf, sich impfen zu lassen.

Vier Millionen Euro vom Land

In Dresden gibt es bereits das Impfzentrum auf dem Messegelände und den Impfpunkt im Hörsaalzentrum der Technischen Universität Dresden an der Bergstraße, die beide vom Freistaat Sachsen finanziert und vom Deutschen Roten Kreuz betrieben werden. Für das kommunale Angebot im Rathaus erhält Dresden vier Millionen Euro vom Land. Neben dem kommunalen Impfcenter im Rathaus hat die Stadt mobile Teams im Einsatz, die vor allem in Alten- und Pflegeheimen sowie in Behinderteneinrichtungen impfen. Die Impfangebote sind zunächst bis zum 31. März 2022 geplant.

Impftaxi für Senioren ab 70 Jahre

Interessenten, die individuelle technische Unterstützung bei der Buchung eines Impftermins benötigen, können sich an eine Seniorenberatungsstelle oder an das Seniorentelefon der Stadt wenden. Dresdner im Alter ab 70 Jahre können für die Fahrt zu einem städtischen oder staatlichen Impfangebot innerhalb der Stadtgrenzen das Impftaxi nutzen. Ab Montag fährt das Impftaxi zu Terminen im Rathaus, in der Messe und im Hörsaalzentrum sowie zu den öffentlichen Impfangeboten des Städtischen Klinikums in Friedrichstadt und Trachau, sofern die Betreffenden einen Impftermin vereinbart haben. Der Eigenanteil pro Fahrt beträgt zehn Euro. Fahrten zu Impfterminen bei niedergelassenen Ärzten sind mit dem Impftaxi nicht möglich, so die Verwaltung.

Terminbuchung über das Internet sachsen.impfterminvergabe.de

Seniorentelefon Tel. 0351 488 48 00

Von Thomas Baumann-Hartwig