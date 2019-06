Dresden

Verdi hat für Mittwoch Streiks im Einzelhandeln in Sachsen und Sachsen-Anhalt angekündigt. In Dresden werden der Textileinzelhandel und Ikea betroffen sein, heißt es.

„Das Arbeitgeberangebot aus der 1. Verhandlungsrunde am 22. Mai mit Erhöhungen von 1,5 Prozent in 2019 und 1 Prozent in 2020 ist für uns absolut unbefriedigend und keine Grundlage für Verhandlungen“, so Verdi-Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago. „Die Beschäftigten sind enttäuscht, wütend und sauer, mit Wertschätzung hat das nichts zu tun, deswegen rufen wir am Mittwoch zum Streik auf.“

Gefordert werden von Verdi für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unter anderem eine Lohnerhöhung von 2 Cent pro Minute und höhere Ausbildungsvergütung.

In Magdeburg sind unter anderem Mitarbeiter von Kaufland, Edeka und H&M zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, in Zeitz nur Kaufland-Mitarbeiter.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 19. Juni statt. Bis dahin wird es noch weitere Streiks geben, so die Ankündigung.

Von fkä