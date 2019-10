Dresden

Am Mittwoch, 9. Oktober, findet um 15 Uhr ein Probealarm statt. Hierfür werden für zwölf Sekunden die Sirenen ertönen. Viermal im Jahr – jeweils am zweiten Mittwoch des Quartals – testet das Brand- und Katastrophenschutzamt so das Alarmsystem für den Ernstfall.

Mit mehr als 200 Anlagen ist Dresden nahezu flächendeckend ausgestattet und verfügt über eines der modernsten Sirenen-Warnsysteme in Deutschland.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, findet der nächste reguläre Probealarm dann am 8. Januar 2020, ebenfalls 15 Uhr, statt.

Von DNN