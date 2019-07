Dresden

Wochen stehen bevor in Dresden, wie sie mit ihrer kulturellen Dichte wohl nur an wenigen anderen deutschen Orten ähnlich den Sommer füllen. Seit mittlerweile einem Jahrzehnt ist auch der Dresdner Palais Sommer Teil dieses breiten Angebotes – am exponierten Platz im kleinen Park hinterm Japanischen Palais, mit Blick auf die Elbe.

Kommunikative Salamitaktik der Organisatoren

So ist es kaum überraschend, dass sich die Organisatoren um Veranstalter Jörg Polenz in diesem Jahr auch selbst etwas feiern werden. Am 16. August steigt die kleine Geburtstagsparty des Palaissommers, der in diesem Jahr ab Freitag bis zum 25. August gut 100 Veranstaltungen bietet – zu freiem Eintritt. 2018 zählte das Festival rund 75.000 Besucher.

Nachdem der Palaissommer bereits im Mai die ersten wichtigen Termine der Reihe „Konzerte im Park“ des Jahrgangs 2019 angekündigt hatte, folgte kürzlich erst ein detaillierterer Programmausblick – und schließlich noch ein weiterer Pressetermin. Eine Art kommunikative Salamitaktik der Organisatoren. Sie führte hin zum Höhepunkt des diesjährigen Palaissommer-Angebotes: dass es vom 1. bis 25. August erstmals das „Palais.Kino“ geben wird, laut Ankündigung „eintritts- und werbefrei“.

Polenz soll schon lange damit geliebäugelt haben. Als maßgeblicher Mitinitiator der benachbarten, parallel laufenden Filmnächte (Polenz hat die dort als Veranstalter auftretende PAN Veranstaltungslogistik und Kulturgastronomie GmbH 2016 verlassen) schlägt er damit, fast ironisch, einen Bogen hin zu den eher programmkinotauglichen Wurzeln, aus denen sich die Filmnächte tatsächlich einst speisten. Mittlerweile sind sie eher zu einer Art Gastro- und Werbeprodukt mit anhängendem Kulturteil mutiert.

Lesungen, Cafe und natürlich Yoga

Den filmischen Start legt der Palaissommer jedenfalls mit Christian Schwochows Spielfilm „ Paula“ (1. August) über die Künstlerin Paula Modersohn-Becker hin. Weitere anspruchsvolle Kost steht unter anderem mit „In den Gängen“ (4. August), der DEFA-Produktion „Vorspiel“ (8. August) oder dem Dokumentarfilm „Das Salz der Erde“, in dem Wim Wenders dem Fotografen Sebastião Salgado folgt (21. August).

Szene aus „In den Gängen“

In den Gängen“ wird am 4. August gezeigt, ein berührender Film mit Sandra Hüller und Franz Rogowski. Quelle: Anke Neugebauer

Ansonsten gibt es täglich, an manchen Tagen gleich mehrfach, das bislang immer bestens besuchte Programm „Yoga im Park“. Neu in diesem Jahr ist die Möglichkeit, nach dem morgendlichen Training im Café Wilde Flora im Japanischen Palais zu frühstücken. Das Café ist für die Dauer der Ausstellung „Die Erfindung der Zukunft“ (noch bis 3. November) im Haus eingerichtet. Außerdem wird mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) als Palais-Hausherr vor allem bei dem zum zweiten Mal stattfindenden Lichtfest kooperiert. Dann sollen Kunstwerke aus SKD-Beständen an die Palais-Fassade projiziert werden.

Äußert beliebt: Yoga im Park

Yoga unter freiem Himmel beim Palais Sommer Quelle: Christin Grödel

Neu ist in diesem Jahr die Lange Nacht der kleinen Verlage am 18. August, eine Zusammenarbeit mit der Dresdner Verlagsbuchhandlung „Shakespeares Enkel“. Der Abend soll Gespräche ermöglichen, sechs kleine Verlage wollen sich vorstellen, Lesungen wird es geben, unter anderen mit Volker Sielaff und Jens-Uwe Sommerschuh.

Die Reihe „Palais.Gespräche“ wird fortgesetzt: am 24. Juli geht es um „Wie leben wir morgen? In Liebe, Beziehung und würdevoller Sexualität?“, am 19. August heißt es: „Wie ist unsere Mobilität der Zukunft?“ Der 12. August steht im Zeichen der „Filmnacht analog“ mit dem sowjetischen Streifen „Das Blaue vom Himmel“ (1964).

Freier Eintritt braucht starke Sponsoren

Den musikalischen Auftakt bestreitet am Freitag ab 19.30 Uhr die Orfeo Vocal Arts Academy mit der Klassiknacht. Ein weiterer musikalischer Programmpunkt ist die Jazznacht am 23. Juli mit dem Kateryna Kravchenko Quartett und der Forster Family. Am 30. Juli laden Claire Besson und Ladislav Pazdera zur Klassik-Jazz-Gitarrennacht. Und am 3. August stehen die Singer und Songwriter im Mittelpunkt: mit den deutschen Bands Kid be Kid und Heated Land sowie Wayne Graham aus den USA. Auch die Salsa-Sommernacht (17. August), der „Palais.Slam“ (27. Juli, 8. August) und die „Palais.Poesie“ (31. Juli) haben wieder ihren Platz gefunden.

Um all das kostenlos fürs Publikum umzusetzen, braucht es zahlungskräftige Sponsoren. So hat der Palais Sommer seit vergangenem Jahr den Immobilien-Entwickler CG Gruppe (der in Dresden gerade unter anderem das Palais Hoym am Neumarkt baut, in Leipzig mit dem Verkauf des Eutritzscher Freiladebahnhofs im März jedoch die dortige Stadtverwaltung vor den Kopf stieß) um deren Vorstandsvorsitzenden Christoph Gröner als Partner dabei.

Gelände des Palais Sommer für drei Jahre sicher

In dieser Saison kommt noch der Lebensmittel-Einzelhändler Lidl dazu. Die Freiberger Brauhaus GmbH ist bereits im Boot. Das Gesamtbudget, mit dem geplant werde, liege bei „rund 750.000 Euro plus Kompensationsleistungen“, wie die Veranstalter auf DNN-Nachfrage mitteilten. Die CG Gruppe stiftet den Canaletto-Preis für den besten Künstler der diesjährigen Pleinair-Malerei sowie den ersten Preis der Reihe „Gemeinsam Malen mit Kindern“.

Der Palaissommer bleibt dennoch weiter auf der Suche nach kleineren Spendern. Und für einen Monatsbeitrag ab 2 Euro könne man bereits Mitglied im Freundeskreis werden, warb Polenz gleich mit für dessen Erweiterung.

Die Rahmenbedingungen dafür sind erst einmal klar, nach turbulenten Monaten, wie es Polenz umschrieb. Die Nutzung des Geländes habe neu ausgehandelt werden müssen. Nun gebe es einen Drei-Jahres-Vertrag mit dem Freistaat Sachsen.

komplettes Programm unter www.palaissommer.de

