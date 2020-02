„Am Fluss der Zeit“ – So lief die Premiere im tjg in Dresden

Dresden

Scheinwerfer an. Das Licht ist grell, der Beat laut und schnell. Fashion! Der eine in Armee-Uniform, mit Blumen geschmückt, die andere im Karo-Anzug aus Plastik, der nächste mit weißer Fransenjacke. Eine Fashionshow im Theater? Passenderweise ruft ein Schauspieler kurze Zeit später auf Französisch „bizarre!“. Nur die Sandsäcke lassen erahnen, worum es bei der Uraufführung von „Am Fluss der Zeit – Au fleuve du temps“ am Dresdner Theater Junge Generation (tjg) tatsächlich geht: nämlich nicht um Mode, sondern um den Fluss. Wenige Sekunden später ist von der Elbe die Rede. Und von Fischbrötchen.

Flussgeschichten vom Kongo und der Elbe

Ein Junge, genauer eine goldene Puppe, schaut sich Länder und Kontinente auf dem Globus an, läuft auf der Kugel auf und ab. „Wenn ich einmal groß bin, fahre ich dahin!“, sagt er.

Wir reisen nach Brazzaville in die Republik Kongo. Ein Plätschern ist zu hören, Blubbern und Rauschen, dazwischen zwitschern Vögel. Auf einmal jagen Fischernetze durch die Luft, symbolisieren die Wassermassen des Flusses, die in den tobenden Stromschnellen aufeinandertreffen. Wir sind am Kongo, dem wasserreichsten Fluss Afrikas, an dem Fluss, der die beiden Städte Brazzaville und Kinshasa voneinander trennt, zwei Städte zweier Staaten innerhalb eines Landes.

Und schon beginnt die erste Flussgeschichte des Abends, dargestellt im Puppenspiel. Latrique und seine Freunde springen in die Fluten des Kongo. Er schwimmt mit voller Kraft voraus, an Fischen vorbei, und taucht wieder auf. „Encore!“, rufen die anderen – „noch einmal!“ Und so springt Latrique zwei, drei, vier Mal in den Kongo. Bis er nicht mehr auftaucht. Wo ist Latrique? „Er wird zurückkehren, wenn die Ahnen es so wollen.“ So endet die erste Geschichte.

Doch plötzlich geht es nicht mehr um den ertrunkenen Latrique in den 1970ern, sondern um Insektenschutzspray im Jahr 2019. Alina liegt mit gekreuzten Beinen vor ihrer Schreibmaschine und tippt Hashtags auf ihr weißes Blatt: #noimpfgegnerin, #wasfüreintag, #picturesoritdidn’thappen. Sie erzählt von Flugangst und Nackenhörnchen, vom Aperitif auf der Dachterrasse und den falschen Schuhen.

Ortswechsel: St. Pauli, Flussufer. Es stinkt nach Öl und Fisch. Das miefende Wasser spült einen jungen Mann ans Land. Er sprang, weil er „nicht mehr kann“. Die Elbe lacht ihn aus und nennt ihn „Eine Rotznase von einem Selbstmörder.“

Für ein beklemmendes Gefühl bleibt kaum Zeit, denn Alina macht munter weiter auf ihrer Schreibmaschine. Sie erzählt vom afrikanischen Ngok-Bier, afrikanischem Essen und vom afrikanischen Kater, dem #Katerimkongo.

Ins Jahr 2002 und zurück zu 1945

Weniger heiter als das Reisetagebuch kommt der Flussgeist daher – gehüllt in ein Gewand aus schwarzen Plastikstreifen, aus dem nur der Kopf herausragt. Mal gibt er eine mystische Tanzeinlage, dann haut er so laut auf seine riesige Trommel, dass auch der Letzte verstanden hat, welche Wucht der Kongo haben muss.

Plötzlich taucht ein junger Mann auf, auf der Bühne und aus dem Fluss. Pitschnass und in Badehose. „Ich bin drüben!“, ruft er und kann es kaum glauben. „Ich bin durch den Fluss getaucht! Bei fünf Grad!“ Die anderen lachen. Doch sie verstehen nicht. Der Weg durch den Fluss hätte ihn das Leben kosten können. Denn ähnlich wie der Kongo bildete auch die Elbe bis 1989 an mancher Stelle die Grenze aus Wasser zwischen zwei Staaten desselben Landes.

Doch der Fluss der Zeit fließt weiter. Und so sind wir im Jahr 2002 angekommen. Lautsprecher verkünden den Pegelstand der Elbe: 7,55 Meter. Dresden versinkt im Jahrhunderthochwasser, Zwinger und Semperoper sind geflutet. „ Evakuierung!“ Die Menschen stapeln Sandsäcke, doch das Wasser kommt von allen Seiten.

Zum Abschluss fließt der Zeitenstrom noch einmal 57 Jahre zurück, zum 13. Februar 1945, als Dresden im Feuermeer versank. Auf der Flucht vor den Flammen trieb es die Menschen an den Fluss, und „alle standen im Wasser“. So endet die Geschichte an der Elbe. Doch der Fluss bewegt sich immer weiter. Und so tobt und trommelt der Flussgeist noch einmal gewaltig über die Bühne.

„Am Fluss der Zeit – Au fleuve du temps“ ist eine Puppen- und Schauspielinszenierung von Heiki Ikkola und ein Projekt der Städtepartnerschaft zwischen Dresden und Brazzaville. Es entstand in Zusammenarbeit des tjg und der Compagnie Freaks und Fremde. Auf der Bühne stehen Heiki Ikkola, Sabine Köhler, und Daniil Shchapov. Aus Brazzaville angereist, spielen Arthur Batoumeni, Dalie Dandala Pembe, Grâce Leko, Alphonse Mafoua und Roph Mayindou. Das Kostümbild kreierte Jean-Cédric Sow.

Weiterlesen: Zwischen Kongo und Elbe – „Am Fluss der Zeit“ im tjg Dresden

Aufführungen: heute, 10 und 19.30 Uhr, Sa, 16 Uhr, Theater Junge Generation

Infos und Karten unter https://www.tjg-dresden.de/

Von Laura Catoni