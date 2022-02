Am Ferdinandplatz in Dresden fließt Beton für das neue Rathaus

Dresden

Achteinhalb Meter unterhalb der Fahrbahn der Waisenhausstraße rumort eine Betonpumpe. Im Herbst 2019 standen die ersten Bagger auf dem Ferdinandplatz, jetzt geht es richtig los: Die Betonarbeiten für das neue Verwaltungszentrum am Ferdinandplatz haben begonnen. „Wir bauen nicht nur für uns, sondern auch für die Öffentlichkeit“, erklärte Finanz- und Personalbürgermeister Peter Lames (SPD). Zwei Etagen des Neubaus sollten zu einem „Forum der Begegnung, Kommunikation und des Austauschs“ werden.

5000 Quadratmeter Beton

Im Moment streichen die Bauarbeiter Beton in der Tiefe glatt. Sie stellen eine sieben Zentimeter starke Sauberkeitsschicht auf dem Flusskies der alten Elbaue her, die sich früher einmal am Ferdinandplatz befunden hat. Gut 5000 Quadratmeter müssen betoniert werden, wie Florian Brandenburg erklärte, der Projektleiter des Bauherren Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG (KID). Die städtische Tochtergesellschaft hat bereits den Umbau von Kraftwerk Mitte und Kulturpalast betreut und baut jetzt das neue Rathaus, um es nach der Fertigstellung an die Stadt zu vermieten.

Mieter: Finanz- und Personalbürgermeister Peter Lames vor der Baugrube für das neue Rathaus. Quelle: Dietrich Flechtner

Arbeiten im Zeitplan – trotz Überraschungen

„Wir liegen voll im Plan“, erklärte KID-Geschäftsführer Axel Walther, „am 31. Dezember 2024 wollen wir fertig sein.“ Er sei zuversichtlich, diesen Termin halten zu können – trotz der vielen Überraschungen, die ein Neubau in dieser Größenordnung mit sich bringe. Die erste Überraschung gab es schon beim Ausheben der Baugrube: Im Frühjahr 2020 musste die Stadt die Arbeiten jäh stoppen, weil der Kampfmittelbeseitigungsdienst sein Veto eingelegt hatte. Im Zentrum gab es bei den Fliegerangriffen 1945 die meisten Bombentreffer und damit jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit, Blindgänger bei den Bauarbeiten zu finden – was umfangreiche Evakuierungen zur Folge gehabt hätte. Zu Beginn der Corona-Pandemie ein Risiko, das niemand eingehen wollte.

Rohbau soll im Sommer 2023 stehen

Corona konnte die Fertigstellung der Baugrube nicht stoppen, die Sauberkeitsschicht versiegelt bald die Sohle der Baugrube. Darauf kommt die 1,20 Meter starke Bodenplatte für den Neubau. „Im August oder September wollen wir auf Straßenniveau sein“, so Brandenburg. Ende 2022 wird die Installation der Haustechnik beginnen, erklärte Oberbauleiter Frank Hübner, der Rohbau soll im Sommer 2023 abgeschlossen sein, danach beginnen die Arbeiten an Dach und Fassade.

Grundsteinlegung am 9. April

Vier Kräne werden sich über der Baugrube drehen, der erste wird Anfang März aufgebaut, kündigte Hübner an. Wenn die Sauberkeitsschicht im April fertig ist, lädt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die Dresdner zur Grundsteinlegung ein – am 9. April mit Imbiss und Informationen zum Neubau.

Umwelt- und Bau-Amt ziehen ein

Rund 139 Millionen Euro lässt sich die Stadt das neue Rathaus kosten. Lames hatte das Geld schon gespart, doch dann kam Corona und die Stadt verwendete die Rücklage für Investitionen. Die KID hat einen Kredit für das neue Verwaltungszentrum aufgenommen und vermietet die Räume an die Stadt. Zwei Geschäftsbereiche sollen in das neue Rathaus einziehen: Bau und Verkehr von Bürgermeister Stephan Kühn (Grüne) sowie Umwelt und Kommunalwirtschaft von Bürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne).

Von Thomas Baumann-Hartwig