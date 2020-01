Am Amtsgericht Dresden: Hat der Sohn für Mama Gutachten manipuliert?

Dresden

Mutter und Sohn G. (beide völlig unbescholten) standen am Dienstag gemeinsam vor dem Amtsrichter. Die Anklage war nicht ohne: versuchter Betrug und Fälschung beweiserheblicher Daten. Aber stimmt auch, was ihnen vorgeworfen wird?

Vorgeschichte: Die Mama schrammte im Oktober 2016 mit ihrem Audi am Gartentor entlang. Kratzer links hinten, Schaden laut Kostenvoranschlag rund 1000 Euro. Zwei Monate später wird der Audi von einem anderen Auto angefahren – Schaden wieder links hinten, aber deftiger. Der Crash wird der Versicherung des Unfallgegners, der alles eingeräumt hatte, gemeldet.

Keine bewusste Manipulation nachweisbar

Allerdings zahlt die eh meist zahlungsunfreudige Versicherung nicht. Frau G. versucht sich zunächst außergerichtlich mit ihr zu einigen und klagt dann auf Zahlung von rund 1500 Euro. Die Zahlungsklage wird abgewiesen. Grund: Der Sohn habe den Vorschaden in seinem Gutachten verschwiegen und Bilddateien manipuliert, um den ersten Schaden mit unterzujubeln und Mama habe das gewusst. Meint zumindest die Versicherung. Nur stimmte das auch?

„Ich habe den Vorschaden deutlich gekennzeichnet und die Fotos bearbeitet, um den neuen Schaden deutlicher zu machen“, erklärte der Sohn. Auch ein Gutachter konnte ihm am Dienstag keine bewusste Manipulation der Fotos nachweisen. „Wir haben noch keine Straftat, sondern nur Umstände, die aufgeklärt werden müssten, zum Beispiel durch ein weiteres Gutachten eines IT-Experten. Ausgang ungewiss“, erklärte der Richter nach mehrstündiger Verhandlung und stellt mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft das Verfahren ein.

Bei Mama ohne Auflagen, der Sohn muss 2000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. „Das ist aber kein Schuldeingeständnis. In diesem hochkomplexen Fall kann man über mehrere Instanzen gehen und weiß nicht, ob man am Ende zu einem klaren Ergebnis kommt. Das kostet Zeit und Geld, deshalb akzeptiert er das“, erklärte sein Verteidiger.

Von Monika Löffler