Dresden

In diesem Jahr wird die Campus Party Dresden zum zweiten Mal stattfinden. Das neue Konzept wurde 2018 das erste Mal getestet und für wiederholungswürdig befunden. So wird es am 6. Juni hinter dem Hörsaalzentrum der TU Dresden wieder hoch hergehen. DJane Lari Luke, auch bekannt als Larissa Ries, wird hinter den Turntables für tanzbare Musik sorgen. Außerdem dabei sind Megaloh, Beauty & the Beats und Rikas. Eine Foodtruck-Meile versorgt hungrige Feierfreunde. Die Aftershowparty mit DC#Mark und DJ D3!C findet anschließend im Hörsaalzentrum statt. Der Eintritt zur Campus Party ist frei.

Von DNN