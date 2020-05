Am 3. Mai wäre der Dresdner Holzgestalter Lüder Baier 100 Jahre alt geworden

Dresden

Die fein polierte zylindrische Dose in unserem Haushalt ist sicher eine Arbeit von Lüder Baier. So dachte ich lange. Aber nein, es war ein anderer Holzgestalter, der das gute, haptisch angenehme Stück gefertigt hat. Der Dresdner Holzkünstler und im besten Sinne handwerkliche Meister seines Faches Lüder Baier hat über viele Jahre Menschen an der Drechselbank und in Werkstätten inspiriert. Auch DNN-Leser Alfred Mende gehört zu ihnen. Als Hobbykünstler schuf er selbst Formen und Flächen im Sinne seines bewunderten Vorbilds. Er war es auch, der darauf aufmerksam machte, dass Lüder Baier am 3. Mai seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte.

Er gab Holz eine Seele

Noch bis ins hohe Alter war der am 28. Juli 2012 verstorbene Holzgestalter fast täglich in seinem Atelier zu finden. Hatte er doch wahrhaftig sein Leben dem Werkstoff Holz gewidmet. So war auch die Ausstellung in den Deutschen Werkstätten Hellerau betitelt („Dem Holz gewidmet“), die sich im gleichen Jahr mit Lüder Baiers Lebenswerk befasste. Sie hatte noch einmal das reiche Schaffen an kunsthandwerklichen Gebrauchsgegenständen, Flächengestaltungen, Plastiken und Entwürfen für die Industrie in den Mittelpunkt gerückt, nachdem es im vereinten Deutschland stiller um den Mann mit der Sensibilität für Holz geworden war.

1920 in Dresden geboren, war er schon als Kind durch das Hobby des Vaters, der eigentlich Goldschmied und Graveur war, mit Holz in Berührung gekommen. Es folgte eine Lehre als Modellbauer, bevor er als Soldat im Zweiten Weltkrieg diente und 1944 verletzt zurückkehrte. Die Arbeit als Modellbauergehilfe füllte Lüder Baier nicht aus; er wollte kreativer tätig sein. So wurde er zunächst Mitarbeiter bei Theodor Winde, dem bekannten Holzdesigner der 1920er Jahre und ehemaligen Lehrer der Dresdner Kunstgewerbeschule. 1947 erfolgte die Neugründung als Staatliche Hochschule für Werkkunst; Winde erhielt eine Professur und Baier wurde einer seiner ersten Studenten. 1952 schloss er die inzwischen an die Hochschule für Bildende Künste Dresden angeschlossene Einrichtung als Dipl.-Holzgestalter ab. In seiner Diplomarbeit befasste er sich mit Stuhlformen.

Ab da war der Weg geebnet für eine Tätigkeit als freier Künstler mit einer ersten Werkstatt am Rande der Dresdner Neustadt, danach in Klotzsche. Baier war nicht nur ein präziser Arbeiter, er gab Holz eine Seele. Einheimischen wie exotischen Arten verlieh er den Ausdruck, den ihm das Naturmaterial vorgab. So entstanden reliefartige Strukturen, Hohlformen, polierte Flächen oder organisch gewachsene Objekte, teils auch in Kombination mit anderen Werkstoffen. Der Gestalter beschäftige sich ebenso mit Fachwerkkonstruktionen oder experimentierte mit freien Studien.

Lüder Baier: Mutter und Kind, Padouk, 1982. Quelle: Gerhard Döring/Archiv

Für seine Heimatstadt schuf Lüder Baier auch Arbeiten im öffentlichen Raum, von denen heute nur noch eine vorhanden ist. Die Werke im Dresdner Fernsehturm, dem ehemaligen Restaurant „International“ auf der Prager Straße oder dem einstigen „Minidrink“ auf der Hauptstraße sind Geschichte. Verschwunden wie zahlreiche andere künstlerische Gestaltungen der DDR-Zeit in Keramik, Porzellan oder Glas.

Erhalten blieb, auch nach seiner Komplettsanierung, im Kulturpalast ein Holzfries von Lüder Baier aus dem Jahr 1969. Die Stadt Dresden als Auftraggeber wünschte damals als Motiv „Folkloristische Traditionen“. Baier entwarf aus verschiedenen Hölzern eine Art strukturiertes Landschaftsbild mit Bäumen. Ursprünglich für einen Gesellschaftsraum geschaffen, ziert der Fries heute im 2. Obergeschoss den Aufgang zur Bibliothek.

Lüder Baier gehörte in der DDR mehreren kunsthandwerklichen und künstlerischen Gremien an. Er wirkte als anerkannter Gutachter und Juror und wurde unter anderem mit der Verdienstmedaille der DDR und dem Martin-Andersen-Nexö-Kunstpreis der Stadt Dresden (heute Kunstpreis der Landeshauptstadt) ausgezeichnet. Arbeiten von Lüder Baier werden im Kunstgewerbemuseum Pillnitz, im Museum für Sächsische Volkskunst, im Grassi-Museum und beim Kunstfonds des Freistaates verwahrt.

