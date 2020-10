Dresden

Die Pläne der Stadtverwaltung für den Altmarkt haben eine wichtige Hürde passiert: Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau hat mehrheitlich zugestimmt, dass der Platz in den nächsten beiden Jahren saniert wird. Allerdings soll das alte Holperpflaster wieder verlegt werden. Obwohl der Stadtrat im Dezember 2019 beschlossen hatte, dass der Altmarkt mit ebenem, geschnittenen Pflaster ausgestattet wird.

Lebensgefahr auf dem Altmarkt

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) will diesen Beschluss mit Verweis auf Lebensgefahr kassieren. Wenn geschnittenes Pflaster verlegt werden soll, argumentiert der OB, dann müssen alle Planungen über den Haufen geworfen werden. Die Arbeiten könnten frühestens 2022 beginnen. Das aber würden die technischen Anlagen im Erdreich unter dem Pflaster nicht mehr verkraften.

Der Zustand des Leitungsnetzes ist desolat. Bei Regen steht das Wasser in den Kabelkästen. Es herrscht Gefahr im Verzug. Dieses Jahr könnte der Striezelmarkt noch auf dem Altmarkt abgewickelt werden, da wegen Corona die Zahl der Stände deutlich reduziert wird. Aber eine schnelle Lösung muss her, so Hilbert. Er schlägt vor: Von April bis Mitte Oktober 2021 und März bis Oktober 2022 den Platz auf Vordermann bringen und das alte Pflaster verwenden.

Glatter Belag kostet 6,5 Millionen Euro zusätzlich

Geschnittenes Pflaster soll erst eingebaut werden, wenn es sich Dresden wieder leisten kann. Ein glatter Belag für den Altmarkt würde Mehrkosten von 6,5 Millionen Euro mit sich bringen, viel Geld für einen Haushalt unter Coronabedingungen. Der Stadtrat könne mit dem Haushalt 2023/2024 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 die Weichen für geschnittenes Pflaster stellen.

Die CDU-Stadtratsfraktion, die sich für den glatten Belag stark gemacht hat, bleibt dabei: Auf den Altmarkt gehört geschnittenes Pflaster. „Es ist doch illusorisch, daran zu glauben, dass die Oberfläche noch einmal aufgerissen wird, wenn das Pflaster einmal verlegt ist“, sagt Mario Schmidt, baupolitischer Sprecher der Christdemokraten. Schmidt hofft darauf, dass im Stadtrat das geschnittene Pflaster eine Mehrheit erhält. Wie im Dezember, als der glatte Belag durchaus überraschend durchgewinkt wurde.

