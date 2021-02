Dresden

Eindeutiges Abstimmungsergebnis im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau: Mit 13 Ja-Stimmen bei drei Stimmenthaltungen beschlossen jetzt die Ausschussmitglieder Variante drei für die Sanierung des Altmarkts. Diese Variante besagt, dass der Veranstaltungsplatz im Herzen der Stadt mit einem neuen, geschnittenen Pflaster ausgestattet wird. Das Holperpflaster ist nach der Sanierung Geschichte. Das neue Pflaster sieht dann aus wie ein ebenes Kopfsteinpflaster.

Eine Geschichte mit vielen Kapiteln

Damit findet eine Geschichte ihren vorläufigen Abschluss, die das eine oder andere Kapitel hat. 2007 beginnt alles, als die Tiefgarage gebaut und das Pflaster von Bauarbeitern neu verlegt wurde. Damals wurden Leitungen eingebaut, die zu klein dimensioniert waren. Marktbuden brauchen immer mehr Strom, das Netz ist bei Anlässen wie dem Striezelmarkt überlastet, einige Standbetreiber müssen lange Leitungen in benachbarte Häuser und Geschäfte legen. Diese werden mit Kabelbrücken bedeckt und bilden ein schwer passierbares Hindernis für gehbehinderte Menschen. Oder Eltern mit Kinderwagen.

Zweites Problem: Fast jeder hat mittlerweile ein Handy einstecken. Treffen sich viele Menschen mit vielen Handys, ist das Netz stark beansprucht. Drittes und größtes Problem: Woran immer es liegen mag, das Regenwasser fließt nicht ordentlich ab. Es sickert in die Kabelkästen, von denen nicht nur eine abstrakte Gefahr ausgeht.

2018 sollte die Sanierung sieben Millionen Euro kosten

2018 stellte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) seinen Plan zum Umbau des Altmarkts vor. Kosten: 7,3 Millionen Euro. Es war ein ungünstiger Moment zur Vorstellung der Pläne. Der Stadtrat debattierte gerade über den Haushalt und stutzte die Kosten auf rund drei Millionen Euro. 2019 forderte die CDU-Fraktion, den Altmarkt mit geschnittenem Pflaster auszustatten. Wenn der Platz schon aufgerissen werden soll, dann bitte gleich richtig bauen, lautete die Forderung.

Die fand jedoch, weil viel zu teuer, in der Verwaltung keine Gnade. Das Straßen- und Tiefbauamt zählte unzählige Gründe auf, warum geschnittenes Pflaster nicht gehe. Dafür würden keine Planungen vorliegen, der Baustart würde sich um viele Jahre verschieben. Letztlich stimmte der Stadtrat mehrmals für das geschnittene Pflaster.

Die neue Amtsleiterin prüfte die Vorgaben des Stadtrats

„Die neue Amtsleiterin hat jetzt einfach mal das geprüft, was der Stadtrat bestellt hat“, lobt Mario Schmidt, baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Simone Prüfer, seit Herbst Nachfolgerin von Reinhardt Koettnitz und dem danach kommissarisch amtierenden Robert Franke an der Spitze des Straßen- und Tiefbauamtes, stellte dem Ausschuss vier Möglichkeiten vor. Das Abstrahlen oder Abschleifen des Pflasters komme demnach nicht in Frage. Das Schneiden des vorhandenen Pflasters wäre die günstigste Variante. Aber: Die Tragfähigkeit des Platzes würde darunter leiden. Und manchmal fährt auch ein Sattelschlepper über den Altmarkt.

2022 soll jetzt Baubeginn sein

Also kommt neues, glattes Pflaster auf den Platz. Für gut fünf Millionen Euro. Das Geld kann das Amt in die Hand nehmen, weil für einige Vorhaben ungeplant Fördermittel fließen. Das alte Pflaster findet am Postplatz und an schadhaften Stellen im Bereich von Ampeln im gesamten Stadtgebiet eine neue Verwendung. So der Plan. Gebaut werden soll 2022 und 2023, die Arbeiten sollen im Herbst ausgeschrieben werden. Für den Striezelmarkt 2022 erhält der Altmarkt eine provisorische Asphaltdecke.

„Hartnäckigkeit wird belohnt“, erklärt Mario Schmidt. Die Verwaltung habe lange Stadtratsbeschlüsse nicht für voll genommen. „Man hat mehrfach versucht, das Thema Barrierefreiheit zu kippen. Es war richtig, auf unserem Beschluss zu beharren und nicht einzuknicken.“

