Altmarkt in Dresden: Stadtrat rebelliert gegen den Oberbürgermeister

Dresden

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) war am Freitagnachmittag richtig angefressen. „Ich werde prüfen, inwieweit der Beschluss erfüllbar ist und ich gegebenenfalls widersprechen muss.“ Überhaupt, war es kurz vor der Abstimmung aus Hilbert herausgebrochen, bräuchte man einen Goldesel im Keller, wenn man alle Stadtratsbeschlüsse umsetzen wolle. „Es ist häufig nicht finanziert, was der Stadtrat der Verwaltung an Aufträgen vorgibt.“

Hilbert : Wir werden viel Spaß haben

Unverschämtheit, sagte Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach. Wenn der Stadtrat Dinge beschließe, die nicht finanzierbar seien, müsse der OB widersprechen. „Ich nehme den Vorschlag mit und werde künftig jedem Beschluss widersprechen, der nicht gedeckt ist. Da werden wir die nächsten Woche und Monate viel Spaß haben“, kündigte Hilbert an.

Anzeige

Stadtrat steht zum einmal getroffenen Beschluss

Der Grund für den Verdruss: Der Stadtrat besteht mehrheitlich darauf, dass der Altmarkt mit geschnittenem Pflaster ausgestattet wird, als barrierefrei. Das hatte der Rat schon im Dezember 2019 beschlossen. Doch die Verwaltung errechnete Mehrkosten von 6 Millionen Euro und sah enormen Zeitverzug, weil neue Planungen veranlasst werden müssten.

Diese Zeit, so Hilbert, habe die Stadt aber nicht, da die technischen Anlagen im Erdreich unter dem Pflaster völlig verschlissen seien. Deshalb wollte der OB den Altmarkt schnell sanieren und mit dem holprigen Pflaster belegen lassen. Doch Grüne, CDU, Linke und SPD stimmten für die Barrierefreiheit.

Von Thomas Baumann-Hartwig